Zemřel herec Michael Gambon, proslavila ho role Brumbála z Harryho Pottera

Zemřel Michael Gambon, představitel kouzelníka a ředitele školy Albuse Brumbála ve filmové sérii o čaroději Harrym Potterovi. Oceňovaný britsko-irský divadelní a filmový herec, kterého královna Alžběta II. pasovala na rytíře, zesnul v nemocnici. Bylo mu 82 let. S odkazem na rodinu o tom ve čtvrtek informoval deník The Guardian.

"Michael, milovaný manžel a otec, zemřel pokojně v nemocnici se svou ženou Anne a synem Fergusem po boku. Prodělal zápal plic," upřesnila rodina a požádala o soukromí.

Rodák z Dublinu kdysi odjel za prací do Londýna. Věnoval se ochotnickému divadlu a uspěl v konkurzu do tamního Národního divadla Old Vic, kde spolupracoval se slavným Laurencem Olivierem.

Shakespearovský herec Gambon byl nominován na cenu Emmy i Zlatý glóbus za ztvárnění amerického prezidenta Lyndona Johnsona v televizním snímku Cesta do války. Hrál také ve filmech Gosford Park a Ospalá díra. Roku 1998 byl povýšen do šlechtického stavu.

V roli ředitele kouzelnické školy v Bradavicích Gambon nahradil Richarda Harrise. Ten byl profesorem Brumbálem v prvních dvou dílech Harryho Pottera, avšak v říjnu 2002 zemřel na rakovinu. Z hvězd původní čarodějnické série, jež vznikla v letech 2001 až 2011, už dále nežijí Alan Rickman neboli představitel Severuse Snapea ani Robbie Coltrane, který hrál Hagrida.

Gambon hrál celkem v šesti filmech o kouzelnickém učni. "Ze zprávy o úmrtí Michaela Gambona na nás padá smutek. Fanouškům Harryho Pottera z celého světa udělal obrovskou radost svým humorem, laskavostí a důstojností," napsal na instagramu jeho herecký kolega Ralph Fiennes, který ve filmové sérii hrál roli Voldemorta. "Každý den natáčení rozsvítil svou srdečností a rošťáctvím. Jako dítě mě uchvátil a stal se pro mě vzorem v tom, jak si v životě užít legraci i trochu výstřednosti," uvedl na stejné sociální síti herec Rupert Grint, představitel Rona Weasleyho.