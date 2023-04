Zemřel Harry Belafonte, slavný zpěvák a bojovník za lidská práva

Americký zpěvák a bojovník za lidská práva i rovnoprávnost Harry Belafonte v úterý zemřel, bylo mu 96 let. Příčinou je selhání srdce, řekl deníku The New York Times jeho dlouholetý mluvčí Ken Sunshine. Pěvec, který vedl hudební žebříčky i kampaně za občanská práva, zemřel ve svém bytě na newyorské Upper West Side.

Belafonte, americko-karibská hudební hvězda, před půlstoletím patřil k nejznámějším umělcům Ameriky a dodnes se řadí mezi celebrity. Narodil se v New Yorku, ale do dvanácti let žil na Jamajce, odkud pocházela jeho matka. Dyslektik Belafonte po návratu do USA nedokončil střední školu a na konci války sloužil u námořnictva. Na Broadwayi debutoval roku 1953 v muzikálu Almanach a hned získal prestižní divadelní cenu Tony. Ve stejném roce se objevil na filmovém plátně.

O dva roky později zaujal Ameriku albem Calypso s karibskou lidovou hudbou kalypso, jehož se jen v USA prodalo rekordních více než milion kusů. Populární umělec se proslavil i tím, že v letech 1954 až 1961 odmítal vystupovat na americkém Jihu na protest proti uplatňování rasové segregace.

Zpěvák slavných hitů The Banana Boat Song, Island in the Sun či Matilda v 60. letech spolupracoval s černošským vůdcem boje za lidská práva Martinem Lutherem Kingem.

V roce 1985 zorganizoval a produkoval nahrávku písně We Are the World, na níž se podílelo 45 zpěváků. Výtěžek ve výši 70 milionů dolarů byl použit na pomoc hladomorem postižené Africe.

"Ztratili jsme velkého Harryho Belafonteho - krásného zpěváka, skvělého a odvážného bojovníka za občanská práva, hluboce morálního a starostlivého člověka," napsala americká herečka Mia Farrowová.

"V hudbě, filmu a divadle zasáhl miliony lidí svým nenapodobitelným šarmem a charismatem, ale kromě toho zasvětil svůj život boji za lidská práva a proti nespravedlnosti ve všech jejích podobách," uvedl podle agentury DPA generální tajemník OSN António Guterres.

Na Belafonteho a jeho podporu rodině Kingových v příspěvku na Twitteru vzpomínala dcera Martina Luthera Kinga Bernice.

"Padl další skvělý strom," napsala na Instagramu moderátorka Oprah Winfreyová a přidala společnou fotografii s Belafontem z televizního rozhovoru. "Děkuji za tvou hudbu, tvé umění, tvůj aktivismus, tvůj boj za lidská práva a spravedlnost," napsala Winfreyová.

Herečka Jamie Lee Curtisová zveřejnila titulní stránku časopisu Ebony z roku 1953, která zachycuje Belafonteho spolu s jejími rodiči. "Používal všechny aspekty svého nezměrného talentu, aby zlepšil těžký úděl jiných lidských bytostí a jejich občanská práva," napsala Curtisová.

"Svět dnes ztratil skutečného velikána. Harry Belafonte byl bořitelem bariér, který pomáhal přetvářet náš svět obhajobou občanských práv, hudbou a herectvím," napsal na Twitteru šéf společnosti Apple Tim Cook.