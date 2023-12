Zemřel gruzínsko-francouzský filmový režisér Otar Iosseliani

Zemřel gruzínsko-francouzský režisér Otar Iosseliani, který patřil k nejvýznamnějším filmařům posledního půlstoletí. Bylo mu 89 let. Uvedl to server BBC. Rodák z Tbilisi počátkem 80. let minulého století utekl před sovětskou cenzurou, od té doby žil a tvořil ve Francii. Jeho snímky posbíraly řadu festivalových cen, mezi nejznámější patří Lov na motýly z roku 1992 nebo novější Ráno v Benátkách.

Smutek nad režisérovým úmrtím v neděli vyjádřil gruzínský premiér Irakli Garibašvili, podle něj šlo o "uznávanou postavu" tamní kinematografie. Iosseliani v rodné zemi natočil své první filmy, mezi něž patřily Žil zpívající drozd či Pastoral ze 70. let. Jelikož v komunistickém režimu čelil cenzuře, určitý čas nemohl režírovat a živil se třeba jako námořník a dělník v ocelárnách, zvolil nakonec emigraci. Do Francie trvale přesídlil v roce 1982. Jeho film Milenci luny z roku 1984 získal zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách, který později v soutěži promítl i jeho další snímky. V roce 2002 obdržel Iosseliani Stříbrného medvěda na festivalu Berlinale za režii Rána v Benátkách. V roce 2007 na pražském Febiofestu převzal cenu Kristián za přínos světové kinematografii.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!