Zemřel herec Burt Young, proslavil se jako švagr boxera Rockyho

Začátky

Burt Young se narodil 3. dubna 1940 v New Yorku jako Gerald Tommaso DeLouise coby jediné dítě italsko-americkému páru. Po službě v americké armádě během let 1957 až 1959 si vydělával čištěním a prodáváním koberců. K herectví se dostal neobvyklým způsobem. Kamarád ho požádal o pomoc ke zkouškám na slavnou hereckou školu Lee Strasberga, s čímž on souhlasil. Young byl přijat, jeho přítel nikoli.