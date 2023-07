Od Hawkse po Grliće. Začala Letní filmová škola, přivítá několik tisíc lidí

V Uherském Hradišti tento pátek začala Letní filmová škola, největší nesoutěžní kinematografický festival v zemi. Jeho 49. ročník uvede přibližně 160 snímků, včetně těch krátkometrážních a děl zařazených do letních kin program čítá 250 projekcí.

Součástí festivalu, jejž pořádá Asociace českých filmových klubů a každoročně jej navštěvují tisíce lidí, je bohatý doprovodný program. Akce potrvá do příštího čtvrtka 4. srpna.

Loni dorazilo téměř 4600 akreditovaných návštěvníků. Letos pořadatelé v čele s ředitelkou Radanou Korenou očekávají víc, odhadem 5000 až 6000 lidí. "Věřím, že si všichni, kdo přijedou, užijí 'filmovku' tak jako v minulých letech," říká Korená.

V prodeji jsou akreditace na libovolný počet festivalových dní včetně přenosných balíčků vstupenek na projekce. Jednodenní akreditace přijde na 450 korun, což je o stokorunu víc než loni, šestidenní stojí 1950 korun, ve srovnání s rokem 2022 tedy zdražila o 200 korun.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS považuje festival za vítaný a žádaný. Město jej každoročně finančně podporuje, letos od něj Letní filmová škola dostala 3,8 milionu korun. "My jsme se pochopitelně těšili na to, až prostor města ožije Letní filmovou školou," uvedl Blaha.

Hostem bude český herec Ivan Trojan, který dorazí už v pátek a uvede snímek Karamazovi z roku 2008. Chorvatský režisér Rajko Grlić, absolvent pražské FAMU, si výroční cenu převezme v sobotu, oproti původním plánům se zpozdí o den. Na vině je letecká doprava.

Doménou pětasedmdesátiletého Grliće se staly tragikomedie a dramata o hrdinech vláčených velkými dějinami, zasazené do bývalých jugoslávských zemí. "Jeho filmy jsou velmi zvláštní. Jsou to v podstatě dramata o lidských touhách a tváří v tvář dějinným událostem. My se na to moc těšíme, protože mám pocit, že ty poslední filmy se v české distribuci nehrají. A je to škoda, protože jsou mimořádně zajímavé," říká Iva Hejlíčková, programová ředitelka festivalu. Ten uvede autorovy snímky Ústava, Hraniční hlídka, Josephine a Jen jednou se miluje.

Hned první den Letní filmové školy má dorazit také čtyřiašedesátiletý renomovaný filipínský filmař Lav Diaz, který ocenění převezme v pondělí. Hejlíčková jej označuje za miláčka cinefilů, tedy milovníků kinematografie a filmových festivalů. "S distribucí je to poněkud horší, protože on má filmy mimořádně dlouhé. Jsou vesměs černobílé, jsou to silné lidské příběhy na pozadí různých proměn a konfliktů filipínských dějin. Jsou velmi pomalé a volné, tak, jak život jde, bez dramatické zkratky," poznamenává Hejlíčková. Přehlídka nabídne Diazovy snímky Rod, zvíře, Melancholie, Když vlny utichly a Norte, konec historie.

Dalšími hosty festivalu budou slovenský režisér Miloslav Luther nebo chilský tvůrce Fernando Guzzoni. Přijedou i tuzemští tvůrci včetně delegací k českým a slovenským novinkám.

Slavný hollywoodský tvůrce

První projekce začala v pátek v poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu kina Hvězda v sobotu večer. Promítat se bude české sci-fi Bod obnovy režiséra Roberta Hloze, které kina uvedou v září. V distribučních předpremiérách představí Letní filmová škola také snímek Brutální vedro, jenž získal zvláštní uznání poroty na karlovarském festivalu, nebo novinky Citlivý člověk, Hadí plyn, Přišla v noci a Úsvit.

Program je rozdělený do bloků zaměřených na historii, současnost či českou a slovenskou tvorbu. Retrospektivu letos organizátoři věnují režisérovi klasické hollywoodské éry Howardu Hawksovi, který žil v letech 1896 až 1977.

Zanechal za sebou westerny, komedie, dobrodružné snímky, muzikály, gangsterky i filmy noir, kterých diváci uvidí deset. Další programový ředitel festivalu Jan Jílek jej označuje za žánrového chameleona. "Byl schopen na té nejvyšší úrovni režírovat a produkovat westerny, filmy noir nebo kriminálky," říká. Přesto Hawks proslul zejména konverzačními romantickými komediemi. "V tom je jeho odkaz nejsilnější," míní Jílek.

Organizátoři vybrali Hawksovy romantické komedie Leopardí žena, konverzační příběh z novinářského prostředí Jeho dívka Pátek a Páni mají radši blondýnky, válečný snímek Mít a nemít, tajuplné krimi Hluboký spánek, western Červená řeka nebo dobrodružné Hatari. Už v pátek mohli návštěvníci zhlédnout western Rio Bravo z roku 1959 a gangsterku Zjizvená tvář ze začátku 30. let.

Točit začal Hawks ve 20. letech minulého století. Jeho poslední titul pochází z roku 1970. Držitel hvězdy na hollywoodském chodníku slávy režíroval, produkoval i psal scénáře. Zemřel roku 1977 v kalifornském Palm Springs. Vytvořil desítky snímků. "Je to jedno z těch největších jmen historie Hollywoodu a opravdu precizní filmař, který byl schopen přesedat z žánru do žánru a každý z těch žánrů zvládnout na nejvyšší úrovni," shrnuje Jan Jílek.

V minulosti Letní filmová škola v retrospektivní sekci představila tvorbu režisérů Andreje Tarkovského, Andrzeje Wajdy nebo Akiry Kurosawy. Loni se věnovala španělskému Luisi Buňuelovi. "Retrospektiva je vždycky taková vlajková loď historické části programu Letní filmové školy," zdůrazňuje Jílek.

Almodóvar a další

Další programová sekce nazvaná Filmová čítanka představí italský neorealismus, který namísto krásy obrazů ve 40. a 50. letech minulého století volal po návratu ke kráse světa, pravdě věcí, realitě. Prostor dostanou především snímky, které natočili Vittorio De Sica a Roberto Rossellini.

Do bloku Současnost patří kupříkladu podsekce Terra festivalis zaměřená na národní kinematografie, které se poslední dobou prosazují na mezinárodní scéně. Letos organizátoři představí výběr z Brazílie.

Další sekci Ikona věnují španělskému režisérovi Pedru Almodóvarovi, znovu nechybí ani Východní přísliby nabízející novinky z východní Evropy.

V bloku Česko/Slovensko je připravena retrospektiva Jana Procházky. Podle jeho scénářů vznikly filmy Naděje, Ať žije republika nebo Kočár do Vídně, které diváci uvidí. Festival dále láká na koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny, akce pro děti či putovní výstavu připravenou Českou tiskovou kanceláří.

