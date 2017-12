Recenze: Z nového Jumanji klasika nebude. Díky charismatu herců ale udrží divákovu pozornost

před 6 hodinami

Jumanji: Vítejte v džungli! můžeme považovat za snímek, jenž předchozí dobrodružství považuje za součást svého světa, nicméně pracuje s novými hrdiny, nevyžaduje znalost předchozího děje a nepokouší se o úplnou kontinuitu. Zatímco na jedničku mají děti 90. let vzpomínky lepší, než si samotný film zasloužil, z dvojky se kult nestane. "Jumanji je typický americký rodinný snímek, v němž se vtipy o pšoukání a přebujelé akční scény legitimizují tím, že na konci hrdinové zjistí, jak být lepšími lidmi," píše v recenzi Martin Svoboda.

Film Jumanji z roku 1995 není, přísně vzato, obzvlášť skvělý, nicméně přišel ve správnou chvíli.

Po přelomovém Jurském parku šlo o jeden z prvních filmů, který lákal na fotorealistickou CGI počítačovou animaci, hvězda herce Robina Williamse byla na vrcholu a rodinné komedie ražení Johna Hughese ještě nebyly zcela passé.

Generace, do jejíhož dětství snímek zasáhl, navíc v tuto chvíli dosáhla maximálního tržního potenciálu, tudíž se ze snímku stal vhodný objekt nostalgického návratu.

Režisér Jake Kasdan, jenž se proslavil hlavně přisprostlými komediemi jako Sex Tape a rovněž nihilistickým seriálem Californication, tedy zlanařil nejlépe placeného herce planety Dwayna "The Rock" Johnsona, komika Jacka Blacka a společně připravili velkolepé pokračování.

Herci umí své vtipy prodat

Tajemná desková hra se těsně po konci prvního dílu ocitá v rukou dítěte, které o ni nejeví sebemenší zájem a nemůže tedy padnout pod její kouzlo. Jumanji se proto transformuje do podoby počítačové arkády, díky čemuž si připisuje další oběť. Protože však není poblíž žádný spoluhráč, čeká dvacet let - až do současnosti - než ji v zaprášeném školním suterénu najde čtveřice středoškoláků, kteří mohou zaplnit volná místa v herním scénáři.

Film o filmu Jumanji. | Video: | 02:48

Tyto děti získávají ve světe hry novou podobu: slaboch se stává stereotypním hrdinou (The Rock), arogantní sportovec naopak malým obtloustlým sidekickem (Kevin Hart), přihlouplá krasavice se dostává do těla ošklivého vědce (Jack Black) a z šedé myšky se stává sexy dobrodružka (Karen Gillanová).

Jde vlastně o docela chytré výchozí nastavení. Herci dostávají hodně prostoru ke komediálnímu hraní, protože se mají chovat jako malé děti v cizích dětech. Tady charisma nezapřou Johnson a Black: jeden se neustále diví svým úžasným svalům, druhý objevuje klady a zápory penisu mezi nohama.

Mohlo by to být hloupé a laciné (a někdy i je), ale herci vtipy umí prodat. Gillanová a Hart jsou sice o řád horší komici a jejich role jsou méně zajímavé, zážitek ale netáhnou nijak výrazně dolů, protože scénu s nimi sdílí většinou schopnější kolega.

Námět, který zahrnuje zobrazení záměrně extrémních stereotypů, navíc umožňuje obsadit do hlavních roli naolejovaného kulturistu a nechat po džungli běhat dokonale nalíčenou ženu v minisukni a s odhaleným břichem tak, aby to dávalo smysl. Vychytralost tvůrců, jak nabídnout laciná lákadla a tvrdit přitom, že jsou "meta", se nedá popřít.

Škoda, že chybí důmyslnost

Asi není třeba poznamenávat, k jakému morálnímu ponaučení hrdinové směřují - na konci skutečně zjistí, že mají uvažovat "mimo krabici" a naučit se vnímat svět z jiného úhlu pohledu, než jak na něj doposud hleděli.

Jumanji je zkrátka typický americký rodinný film, v němž se vtipy o pšoukání a přebujelé akční scény legitimizují tím, že na konci hrdinové zjistí, jak být lepšími lidmi.

Nové Jumanji v tomto ohledu není kdovíjak přesvědčivé a na rozdíl od procítěnějšího originálu, v němž existovaly pevnější vztahy mezi postavami, je z tohoto přístupu vždy cítit konstrukt.

Příběh se sice daří udržet tematicky pohromadě, scénář by ale mohl být přesto důmyslnější. Původní Jumanji důsledně pracovalo s principy tahové deskové hry. Jejímu průběhu autoři přizpůsobili strukturu filmu i taktiku hrdinů. Bylo vzrušující čekat, co se stane po každém hodu kostkou, a na mechanické pravidelnosti hrozby bylo cosi fascinujícího.

Jumanji Americký rodinný dobrodružný film, 2017

Režie: Jake Kasdan

Hrají: Dwayne Johnson, Karel Gillanová, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jones a další

Premiéra v ČR: 21. 12. 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 65 %

V novém Jumanji se tvůrci totéž pokouší aplikovat na princip hraní počítačových her. Hodně se mluví o "levelech" a hrdinové mají tři životy, nicméně jako dostatečné ozvláštnění to nefunguje. Mnohé blockbustery jsou totiž už primárně koncipované jako počítačové hry, Jumanji tedy přejmutím tohoto banálního principu nezískává na výjimečnosti.

Možnost prozkoumat herní principy blíž a důkladněji, například objevovat určité "glitche" a "easter eggy", dosahovat "achievmentů" nebo alespoň pracovat s videoherní optikou a kamerou tu autoři promarnili. Nové Jumanji je zkrátka kvalitně obsazený a sestavený, i když poněkud generický film, jehož potenciál byl zásadně vyšší.

Originál si svůj status vydobyl hlavně se značným přispěním nostalgie, nedá se tedy očekávat, že Vítejte v džungli čeká stejný osud. Na druhou stranu - zakončí-li rodina s dětmi vánoční výlet do města návštěvou kina, mělo by jít o příjemně strávený čas.