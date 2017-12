Recenze: Film 120 BPM je protivný i dojemný. Otravný aktivismus dokáže přetavit v osobní zpověď

před 1 minutou

Při sledování filmu 120 BPM si člověk uvědomí, že může soucítit s někým, s kým si myslel, že by dřív nikdy nesoucítil, říká filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila | 04:33

Do českých kin přišel film 120 BPM režiséra Robina Campilla, který letos poměrně nečekaně zvítězil na festivalu v Cannes. Vypráví příběh aktivistů radikálního hnutí Act Up, které v Paříži 90. let šířilo povědomí o AIDS, a v podstatě tak suplovalo práci vlády, jež se od nemoci distancovala. "Je to politicky angažovaný film, který se v jeden moment přepne do osobní roviny," říká v recenzi Kamil Fila. Snímek podle něj bude stejně důležitý, jako bylo drama Philadelphia o gayovi umírajícím na AIDS. "Člověk si uvědomí, že osobní je politické," říká Fila. Vyzdvihuje zároveň "životnost" snímku a název, který odkazuje k tempu (srdce) a zároveň elektronické hudbě, již hrdinové filmu poslouchali.

