Švankmajerův Hmyz kombinuje příběh ochotníků, dokumentární záběry a sny. Premiéru bude mít v únoru

Režisér a výtvarník Jan Švankmajer uvede do českých kin nový surreálný film Hmyz. Premiéru bude mít 19. února 2018, ještě před tím ho ale uvidí návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu, který se koná od 24. ledna do 4. února 2018. Hmyz přichází osm let po předchozím Švankmajerově filmu Přežít svůj život.

Jan Švankmajer Narodil se 4. 9. 1934 Praze.

Studoval loutkářskou scénografii a režiii na DAMU. Kromě výtvarného umění se věnuje scenáristice a taktilním básním (složeným z různých předmětů), zkoumá také fenomén hmatu a imaginace. Rád pracuje s černým humorem, hravostí a představivostí. Zároveň věci často podrobuje kritice.

Jeho tvorba je úzce spjatá s kolektivní aktivitou Surrealistické skupiny.

Mezi jeho nejslavnější filmy patří Něco z Alenky, Otesánek nebo Rakvičkárna. Hmyz přichází sedm let po posledním snímku Přežít svůj život. Do kin se 19. února 2018 chystá nový celovečerní snímek režiséra a výtvarníka Jana Švankmajera Hmyz, v němž si zahráli Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Jaromír Dulava a Jan Budař. Film Hmyz má podle samotného autora složitou strukturu. "Jednak je zde příběh divadelních ochotníků, který je postavený na půdorysu Oidipovského komplexu. Dále je zde druhé jednání hry bratří Čapků Ze života hmyzu a nakonec dokumentární záběry z natáčení filmu. Také se v něm vypráví sny," říká Švankmajer. "Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovy Proměny," dodává. Švankmajer volil tuto komplikovanou formu proto, že jako surrealista považuje tvůrčí proces za podstatnější než finální výsledek. "Otevřel jsem tedy tento proces a nechal do něho diváka nahlédnout, co nejvíc to šlo, aniž by to narušilo dramatičnost děje," vysvětluje. Hmyz bude mít českou premiéru 19. 2. 2018, ještě před tím ho ale uvidí v sekci Deep Focus: Signatures diváci Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu. Český režisér je na festivalu pravidelným hostem, celkem tu promítli jedenáct jeho snímků. Jan Švankmajer připravuje svůj poslední celovečerní film a žádá o finanční pomoc své příznivce. | Video: Jan Švankmajer | 03:01

autor: Hana Slívová | 17. 12. 2017

