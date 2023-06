Udržoval jsem si formu jako Chris Hemsworth, říká režisér hitu Netflixu Vyproštění 2

Žebříček sledovanosti filmů na Netflixu vede akční novinka s Chrisem Hemsworthem nazvaná Vyproštění 2. Odehrává se v Gruzii, štáb však natáčel převážně v Česku. Režisér Sam Hargrave tento měsíc dorazil do Prahy na předpremiéru v kině Lucerna. "Češi mají skvělou pracovní morálku, nikdy jsem od nich neslyšel, že by něco nešlo," pochvaluje si v rozhovoru.

Vyproštění 2 jste točili v Praze a na dalších místech v Česku. Akční scéna trvající 21 minut vznikla ve věznici v Mladé Boleslavi, ve filmu ale tato místa představují Gruzii. Proč jste nejeli tam, ale vybrali jste si Česko?

Film produkovala společnost AGBO a scénář napsal Joe Russo. Tito lidé krátce před námi v Praze dotočili film The Gray Man, který se odehrává v české metropoli. Joe nechtěl, abychom se opakovali, takže jsme se rozhodli zasadit příběh do Gruzie. V Česku navíc máte výborný tým, výborné profesionály. Druhé takové jen tak nenajdete. Lidé jsou tady velmi přátelští, a proto jsme se přemístili do Česka.

Během natáčení prvního a druhého dílu jste se podívali do Austrálie, Indie, Rakouska. Jak se práce v Česku liší od jiných zemí?

Víte, způsob práce je pořád dost podobný. V každé zemi ale máte jinou kulturu. To je to, co odlišuje natáčení v Indii od Číny, Spojených států nebo Česka. Na České republice byla skvělá pracovní morálka. Měli jsme jen dvanáct týdnů, což je polovina obvyklého času na film takovéhoto formátu. Nikdy jsem od českého štábu neslyšel, že by něco nešlo nebo že by na to nebylo dost času. Úžasné.

Kolik času jste strávili přemisťováním?

Podle rozvrhu jsme měli 74 natáčecích dnů. Z toho zhruba dvacet jsme byli v Praze a zbytek jsme přejížděli. Třeba do věznice v Mladé Boleslavi nebo do Vídně.

Na konci prvního filmu hrdina Tyler Rake, kterého hraje Chris Hemsworth, zemřel, nebo to tak alespoň vypadalo. Druhý díl tedy asi původně nebyl v plánu. Proč jste ho přivedli zpět, kvůli nečekaně velké sledovanosti?

Ano. Původně jsme chtěli odvyprávět ucelený příběh o muži, který je ochotný obětovat svůj život. To nám dávalo smysl. Pak jsme film promítli zkušebnímu publiku a postava se jim zalíbila. I z Netflixu nám řekli, že by tento chlapík možná mohl dostat další snímky. A Chrise bavilo hrát Tylera, takže jsme se shodli, že bychom do pokračování klidně šli. Proto jsme konec prvního filmu udělali nejednoznačně. Pokud by u diváků úspěšný nebyl, alespoň jsme vytvořili ucelený příběh. Naštěstí pro nás se lidem líbil.

Původní profesí jste kaskadér, své dovednosti jste využil i při režírování obou filmů. Kdo musel být při natáčení v lepší kondici? Vy, nebo Chris Hemsworth jako hlavní akční hrdina?

Víte, jak vypadá Chris Hemsworth? Vždycky bude v lepší formě než já. Ale já na sobě také pracoval, protože jsem často dělal s kamerou. Nechtěl jsem, aby se během dlouhých záběrů zrovna kvůli mně dělaly pauzy, takže jsem chtěl být stejně ve formě jako ostatní na place.

Bylo pro vás těžší natočit první díl bez předchozí režijní zkušenosti, nebo ten druhý, kdy jste naopak po úspěchu jedničky čelil velkému očekávání diváků?

Oboje bylo těžké, ale natočit druhý film bylo přece jen o něco obtížnější. Jednak kvůli diváckému očekávání, jednak proto, že jsme chtěli překonat sami sebe. První film nám vyšel, lidé si ho užili. To pak cítíte ten tlak.

Jak jste se s tím vypořádal?

Zkusil jsem se na to podívat z pohledu diváka. Nejsem jenom režisér, sám jsem fanoušek akčních filmů. Řekl jsem si, že ten svůj natočím tak, jak by bavil mě. Protože když se bude líbit mně, mohl by zaujmout i ostatní. S tím jsem k tomu přistupoval. A také jsem chtěl, aby dvojka byla alespoň tak dobrá jako jednička.

2:39 Film Vyproštění 2 je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Vyproštění 2 je plné akčních scén. Zranil se v průběhu natáčení někdo?

Obecně šlo všechno skvěle, ale při natáčení scény z věznice si herečka Tinatin Dalakishvili zlomila nohu a musela do nemocnice. Stalo se to v začátcích, ale je to profesionálka, nesla to statečně. Pro nás to také byla výzva, protože jsme museli předělat choreografii scén, aby odpovídaly někomu, kdo může používat jen jednu nohu.

Ve filmu to vůbec nejde poznat. Pojďme ale dál, kolik jste použili zbraní?

Skutečně hodně. Stovky, možná tisíce. Tyler Rake a jeho tým mají velmi specializované zbraně, které jsme museli do Česka přivézt ze Spojených států. Také jsme ale využili zbraně od českých zbrojovek. Chtěli jsme, aby natáčení bylo co nejbezpečnější. Používali jsme slepé náboje, střílelo se v situacích, kdy bylo jasné, že se nikdo nemůže zranit. Snažili jsme se ušetřit práci týmu vizuálních efektů a zároveň to vypadá lépe. Také jsme ale měli hodně umělých pistolí a u těch se efekt střílení dodělával až následně. Prostě jsme používali různé typy.

A s kolika kamerami se u takového filmu pracuje?

Ve vodě vám stačí jedna. Při bojových scénách obvykle pracuji nejméně se dvěma kamerami. Když jsme ale například natáčeli ve Vídni scénu na střeše, v jeden moment běželo šest kamer. Při velkých autonehodách nebo jiných akčních scénách je lepší jich zapojit co nejvíc. Při nehodě vrtulníku jsme měli čtrnáct kamer.

Jak jste spokojený s výsledkem? Neříkáte si, že byste nějaké scény přetočil, kdybyste mohl?

Bože, a jak. Pro mě umělecký proces nikdy není hotový, jen mi v nějakou chvíli dojde čas. Pořád se učím, kdy už si říct, že je to dostatečně dobré. Jeden den natočíme jednu scénu a druhý bych se k ní nejraději vrátil a udělal ji lépe, ale už musíme pracovat na další části. Jde o to uvědomit si, že v danou chvíli jsem to prostě nemohl udělat lépe. Zároveň je tam pár pasáží, s nimiž jsem v podstatě stoprocentně spokojený.

Jaké to jsou?

Třeba přistávání helikoptéry na vlak. Neumím si představit, jak lépe by to šlo udělat. Jasně, deset lidí by to natočilo deseti různými způsoby. Ale pro mě je to nejlepší možný způsob. Také souboj uvnitř vlaku, kdy Nik bojuje se dvěma příslušníky skupiny Nagazi, je pro mě dokonalý.

Druhý díl Vyproštění končí tak, že se další pokračování přímo nabízí. Pracujete už na třetím?

Víme, že Netflix má chuť, a teď čekáme, jak se film ujme. Jako fanoušek bych určitě další pokračování viděl rád.

Po uskutečnění rozhovoru Netflix oficiálně potvrdil, že Vyproštění 3 vznikne.