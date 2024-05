Vrátí se po 14 letech. Kapela Black Eyed Peas vystoupí ve Žlutých lázních

Po čtrnáctileté pauze a bez zpěvačky Fergie se do Česka vrátí americká kapela Black Eyed Peas, která z hiphopu přešla k taneční pop-music a začátkem tisíciletí vévodila světovým hitparádám.

Skupina vystoupí 10. července v pražských Žlutých lázních, napsal časopis Headliner. Vstupenky za cenu od 1290 korun jsou v prodeji v síti Goout.

Black Eyed Peas začínali v 90. letech minulého století jako losangeleská hiphopová formace ovlivněná kolektivy od De La Soul po A Tribe Called Quest. Původně trojice rapující mimo jiné o společenských problémech se však roku 2001 rozšířila o někdejší dětskou herečku a zpěvačku Fergie, se kterou natočila svá nejznámější alba jako Elephunk, Monkey Business nebo The E.N.D.

V roce 2011 hudebníci oznámili, že si dávají pauzu. Když se čtyři roky nato vrátili na pódia, Fergie s nimi vystupovala už spíše sporadicky, načež před šesti lety skupinu oficiálně opustila. Od té doby v Black Eyed Peas zpívá filipínská rodačka J. Rey Soul.

Skupina celosvětově prodala přes 80 milionů nahrávek a získala šest cen Grammy. Do Prahy přijedou všichni tři zakládající členové vystupující pod pseudonymy will.i.am, apl.de.ap a Taboo, které doplní J. Rey Soul, oznámila pořadatelská agentura Everything Goes Booking. V tomto složení kapela roku 2022 vydala zatím poslední album Elevation, na němž svůj styl rozšiřuje směrem k latinskoamerické taneční hudbě s prvky žánrů reggaeton nebo Afrobeats.

Black Eyed Peas dosud v Česku koncertovali jedinkrát, roku 2010 vyprodali pražskou O2 arenu. "V závěru vystoupení se nadšení diváci s kapelou za zpěvu slov 'love, love' loučili máváním stovek rozsvícených mobilů a prsty sevřenými do tvaru srdce," napsala agentura ČTK, podle níž hudebníci před koncertem zaměstnali pořadatele svými požadavky na prostory šaten i jídelníček.

Show, kterou tehdy do Česka přivezlo 40 kamionů a 20 autobusů, byla plná světelných efektů včetně laserů křižujících halu. Interpreti i tanečníci se v průběhu koncertu několikrát převlékli. Každou skladbu doprovázela bohatá choreografie i barevné projekce. "Rytmická produkce od začátku strhla mnoho lidí k bezprostřednímu tanci. Pořadatelé ve žlutých vestách marně vytlačovali tanečníky z uliček mezi sedačkami," uvedla ČTK.

