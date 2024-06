Má dvě kočky, učí, pozoruje ptáky. A ve volném čase se vydává za nájemného vraha

Gary je profesorem společenských věd, a tedy dokonalou definicí nudnosti. Vlastní Hondu Civic, dvě kočky a ve volném čase, když zrovna nepřednáší o různých filozofiích sebepojetí, rád pozoruje ptáky. Jenže pak má ještě jeden koníček: hrdina snímku Vrah naoko se vydává za nájemného zabijáka. A jde mu to nečekaně dobře.

Třiašedesátiletý režisér Richard Linklater patří k průkopníkům americké nezávislé kinematografie. Jeho kaleidoskopický, bezdějový snímek Flákač o jednom obyčejném dni v texaském Austinu z roku 1990 vystihl pocit tehdejší generace. Linklater poté podobně jako jeho souputníci Kevin Smith či Steven Soderbergh natáčel jak filmy patřící k žánrovému hollywoodskému mainstreamu, tak ty autorské.

Prosadil se především vztahovou trilogií Před úsvitem, Před soumrakem a Před půlnocí, v níž Ethan Hawke s Julie Delpy procházejí různými fázemi partnerského soužití od náhodného prvního rande po manželské peripetie, zatímco postihují rozdíly mezi americkou a britskou náturou. Vrcholem režisérovy "pozorovatelské" metody pak byl titul Chlapectví z roku 2014, ukazující 12 let v životě dospívajícího hocha. Linklater se tu pohyboval na pomezí dokumentaristiky a hrané tvorby. Natočil snímek, který navzdory stopáži 163 minut a tomu, že zachycuje především všednodenní situace, patřil k nejpodmanivějším dílům roku.

Novinka Vrah naoko, kterou lze vidět na Netflixu, vznikla o dekádu později a jde o úplně jiné dílo, čistou žánrovou hříčku. Ačkoli ho volně inspiroval život skutečného Garyho Johnsona, jenž tajně pracoval pro policii coby falešný nájemný zabiják, co má přivádět potenciální klienty za mříže.

Jedná se o Linklaterův nejspíš nejvýraznější snímek od Chlapectví - už proto, že filmař opět ukazuje, jak suverénně umí vyprávět a pracovat s herci. Stejně jako s očekáváními publika.

Spoluautor scénáře a představitel hlavní role Glen Powell je přesvědčivý coby trochu tichý Gary, co občas vypomáhá policii. Podobně sebejistě ale obleče nový "kabát", když po kolegově suspenzaci uprostřed akce dostane novou roli: Gary se musí stát falešným zabijákem, setkat se s klientem a nabídnout mu své služby tak přesvědčivě, aby došlo k peněžní transakci a následnému zatčení.

Gary je v tom víc než dobrý. A novou úlohu bere nad rámec povinností. Začne se klientům přizpůsobovat "na míru": mění převleky, akcenty, dle potřeby si lepí vousy. A už tady začíná Linklaterova potměšilá hra s obrazy nájemných vrahů, jaké nabízejí dějiny kinematografie.

Příběh o chlapíkovi vedoucím dvojí život je jen premisou. Pravý zvrat přichází ve chvíli, kdy se Gary - vystupující pod jménem Ron - rozhodne jedné klientce rozmluvit nápad zabít svého manžela. Aby s ní skončil v posteli místo něj.

V té chvíli se snímek mění ve "vztahovku", kde Linklater opět zúročuje dovednost nechat herce vést přirozené dialogy, tak jako třeba ve snímku Před úsvitem. Tentokrát jsou ovšem okořeněné faktem, že oba milenci před tím druhým zjevně předstírají, zamlčují a mlží. Garyho drobné lži známe, ale co přesně tají partnerka Maddy?

Vrah naoko je především charismatická žánrová hra, která podobně jako tvorba bratří Coenů háže hrdinům pod nohy nečekané náhody a nutí je hledat východiska, jež vedou čím dál víc za hranu zákona či etiky.

Režisér se nikdy nepustí do tak divoké a potměšilé vypravěčské hry jako Coeni. Sází na to, že jeho příběh v jádru obstojí jako silná love story, která nutí publikum fandit hrdinům, ochotným provést kvůli vášni takřka cokoli.

Nejen ústřední dvojice je nečitelná. Podobně tajuplně do děje vstupuje Garyho kolega, po kterém hrdina zdědil svou profesi a jenž Garyho nechává v nejistotě, co o něm a jeho pletkách ví, případně zda to hodlá použít proti němu.

Vrah naoko je pozoruhodný snímek hlavně proto, že ve svém předstírání dovede být stejně přesvědčivý jako protagonista. Tváří se jako krimi thriller, přitom jde v jádru hlavně o romantickou komedii.

Děj mezi různými žánrovými polohami klouže s elegancí, jaká se moc často nevidí. A nechává zapomenout na drobné škraloupy, například ne zcela zužitkovává motiv profesora, jenž učí o tom, jak pojímat sebe sama, a pak sám sebe sama přetváří.

Zatímco nejlepší snímky bratří Coenů umí být mimo jiné komplikovanými etickými dramaty, Vrah naoko v závěru hází morálku za hlavu. A radostně přitakává postavám, které se umí pohybovat mimo meze zákona s takovým šarmem a grácií, že jim lze odpustit takřka cokoli.