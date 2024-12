Inspiruje ho nekonečno. Na Kampě vystavuje malíř Vladimír Houdek

Poslední letošní přehlídka v pražském Museu Kampa přibližuje malby Vladimíra Houdka. Jmenuje se Množina pohybu, nachází se v prostorách bývalé konírny a potrvá do 26. ledna. "Není to monografická výstava, ale ukazuje Houdkovu tvorbu posledních dvou let," vysvětluje kurátorka Martina Vítková.

Diváci uvidí čtyři desítky abstraktních obrazů bez názvů v převládajících žlutých a černých barvách. "Názvy neoznačuji své obrazy, ale celé série," dodává Vladimír Houdek. Podle kurátorky Vítkové linie jeho děl vycházejí z geometrie a obsahují důležitý horizont. "Všechny vyobrazené útvary na něčem stojí," všímá si Vítková. "Malbu Vladimíra Houdka můžeme charakterizovat skrze vzájemný pohyb pojmů iluze, podobenství, geometrie, koláže, hmoty, konceptu, poznání," vypočítává. Houdek doplňuje, že jej inspiruje nekonečno. "Často používám zrcadlení," podotýká. Související O můrách a lidech. Češka maluje obrazy jako z fantasy světa, vystavuje i v New Yorku Geometrická abstrakce patří k polohám, které Museum Kampa sleduje dlouhodobě. "Nejde jen o návaznost na dílo Františka Kupky, ale také Vladislava Mirvalda či Klub konkretistů. O měsíc jsme nestihli Vladimírovy čtyřicátiny, ale v perspektivě věku, kterého se dožila paní Meda Mládková nebo řada našich často vystavovaných autorů, jimž je hodně přes 80 let, je pořád mladík," říká ředitel Musea Kampa Jan Smetana. Zakladatelka této instituce Mládková se dožila 102 let. Rodák z Nového Města na Moravě Vladimír Houdek absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. V roce 2010 získal Cenu kritiky za mladou malbu, dva roky nato přidal Cenu Jindřicha Chalupeckého, na kterou dosáhl jako první malíř od roku 1993. Má za sebou mnoho výstav doma i v zahraničí, ta na Kampě je jeho první muzejní přehlídkou po pěti letech.