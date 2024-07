Vyjde kniha ukrajinské autorky, kterou zavraždili Rusové. Předmluvu napsala Atwoodová

U příležitosti třetího výročí zahájení ruské války na Ukrajinu vyjde v únoru 2025 posmrtně kniha ukrajinské spisovatelky Viktorije Amelinové. Sedmatřicetiletou autorku vloni zavraždili Rusové při raketovém útoku na pizzerii v Kramatorsku. Zůstal po ní malý syn.

Amelinová podle agentury AP před smrtí vedla rozhovory s 11 ženami dokumentujícími ruské válečné zločiny na Ukrajině. Cestovala na území osvobozená od ruských okupantů, aby zaznamenala svědectví přeživších, a mluvila třeba také s právničkou Oleksandrou Matvijčukovou, jednou z držitelek Nobelovy ceny za mír z roku 2022. Projekt však nestihla dokončit. Nyní jej spolu s dalšími editory zkompletoval její manžel Olexandr Amelin.

V angličtině knihu pod názvem Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary vydá newyorské nakladatelství St. Martin's Press. Předmluvu napíše slavná kanadská autorka Margaret Atwoodová.

"Tato kniha přináší silné svědectví o ženské odvaze a odhodlání ve válce. Vypráví o novinářkách, spisovatelkách, bojovnicích za lidská práva, právničkách i dobrovolnicích, které dokumentují ruské válečné zločiny na Ukrajině v době, kdy válka stále pokračuje," uvedlo nakladatelství.

"Zároveň je to osobní válečný deník autorky, která se z prozaičky a matky proměnila v badatelku zkoumající válečné zločiny," stojí v anotaci.

Amelinová se dlouho živila prací v IT, než se začala naplno věnovat literatuře. Publikovala poezii, dva romány a jednu knihu pro děti. V češtině z jejích děl vyšly úryvky z románu Listopadový syndrom a povídky Bezejmenní a Mariina předtucha. Lvovská rodačka, která část života strávila v USA a Kanadě, stihla i navštívit Prahu. V době, kdy se stala obětí ruského raketového útoku na pizzerii Ria Lounge v Kramatorsku, už jí Kolumbijská univerzita v USA udělila rezidenční pobyt v Paříži, kde Amelinová plánovala svou knihu dokončit.

V roce 2026 se překladu do angličtiny dočká také román Amelinové nazvaný Domovo vysněné království. Vydá jej nakladatelství William Collins, doplňuje web Thebookseller.com.

