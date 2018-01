Video: Barbora Poláková natočila s přáteli vánočně-silvestrovskou verzi klipu Po válce

před 4 hodinami

Video: YouTube / Barbora Poláková

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková zveřejnila vánočně-silvestrovský remake videa k písni Po válce z chystané druhé desky. Původní klip byl zvláštní tím, že se odehrával celý pozpátku. "Asi tři dny po jeho zveřejnění jsme se potkali s Jirkou Zemanem, kamarádem, který v klipu hrál a pomáhal mi učit se text pozpátku. Nejdřív jsme si dělali trochu srandu z toho, že když už to umím, chtělo by to ještě nějak využít. Pak nás napadlo, že by bylo skvělý natočit vánoční večírek. I s kapelou a kamarádama a udělat takový dárek pro fanoušky i s PFkem,” říká Poláková. V novém videu si zahrála spolu s partnerem Pavlem Liškou a přáteli - těhotnou Marthou Issovou, Ivanou Chýlkovou či Marií Štípkovou.

