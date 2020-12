Ve věku 96 let zemřel novinář a filmový kritik A. J. Liehm

Zemřel novinář, překladatel a filmový i literární kritik Antonín Jaroslav Liehm, bylo mu 96 let. Byl úzce spjatý s Literárními novinami 60. let minulého století nebo s propagací nové československé filmové vlny v západní Evropě. Podstatnou část života strávil v exilu, před sedmi lety se přestěhoval zpět do Prahy. V roce 2015 převzal Cenu Toma Stopparda a českou medaili Za zásluhy.

"Zemřel dnes (v pátek) v odpoledních hodinách po krátké těžké nemoci," uvedla jeho dcera Alexandra Urbanová. O posledním rozloučení s Liehmem rodina teprve rozhodne. Kariéru novináře a kritika Liehm zahájil těsně po druhé světové válce, kdy spolupracoval s Emilem Františkem Burianem na časopisu Kulturní politika. Po jeho uzavření pracoval v tiskovém odboru československého ministerstva zahraničí, v nakladatelství Naše vojsko a v zahraniční redakci ČTK. V 60. letech vedl zahraniční a filmovou rubriku Literárních novin. Překládal zejména francouzskou literaturu. Související A. J. Liehm slaví 95 let: V roce 1968 jsme to dotáhli, kam to šlo, teď je to na vás 11 fotografií Na podzim 1968 Liehm vyjel do Paříže jako zástupce Československého státního filmu a vzhledem k posrpnovému vývoji ve vlasti už za hranicemi zůstal. Přednášel na univerzitách v Evropě i USA, zároveň přispíval do zahraničních novin a rádií. V roce 1984 založil Liehm v Paříži mezinárodní kulturní revue Lettre internationale a vydával periodické almanachy Čtení na léto a 150 000 slov. Ty se dařilo dostávat i ke čtenářům v komunistickém Československu. V Paříži žil Liehm podle své dcery 32 let, dalších 12 roků strávil v USA, kde získal i občanství. Po pádu komunismu začal publikovat také v českých periodikách. Častým tématem jeho článků byla lítost nad tím, že zdejší kultura po roce 1989 nenavázala na úspěšná 60. léta. Knižně vydal Liehm dvě sbírky rozhovorů se zahraničními a českými spisovateli a knihu Příběhy Miloše Formana. Liehm napsal i dílo Ostře sledované filmy, které se zabývá československým "filmovým zázrakem" ze 60. let. Podle Urbanové na knize pracoval s manželkou Drahomírou. Před šesti lety pak vydal přehled svých článků nazvaný Názory tak řečeného Dalimila. Právě za tuto publikaci obdržel Stoppardovu cenu. "Snažil jsem se nelhat a mluvit o tom, o čem chtějí lidé slyšet. Ale ne to říkat s ohledem na to, co chtějí slyšet. Za nejhorší považuju vyhovovat přání čtenářů, což je teď problém české žurnalistiky," řekl při představení knihy v roce 2014.