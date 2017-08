Bittová, Hradišťan a další česká world music vyjde na CD jako součást britského časopisu Songlines

před 59 minutami

Pod názvem At The Heart Of The Bonfire vyjde v říjnovém čísle prestižního hudebního časopisu Songlines kompilační CD s českou world music. Songlines si mohou koupit čtenáři v pětašedesáti zemích. Prezentaci má sampler zajištěnou také na významném veletrhu world music Womex 2017 v Katovicích. Nahrávku připravil Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s vydavatelstvím Indies Scope a časopisem Songlines.

Projekt At The Heart Of The Bonfire, který světovému publiku představuje tuzemskou world music, vznikl během předchozích dvou let.

Obsah sampleru připravila dramaturgická rada projektu složená z tuzemských hudebních odborníků ve spolupráci s šéfredaktorem časopisu Songlines Simonem Broughtonem.

CD obsahuje 16 skladeb z repertoáru Jitky Šuranské, Ivy Bittové, Marty Töpferové, Beaty Bocek, Tomáše Kočky, Ridiny Ahmedové, souborů Terne Čhave, Musica Folklorica, Ponk, Braagas, Jablkoň, Milokraj, Bran, Clarinet Factory, Dva, Tara Fuki a Hradišťan.

"Na sampler jsme vybrali především ty umělce, kteří mohou být zajímaví pro zahraniční publikum, přičemž jsme cílili především na stylovou pestrost," podotkla Lenka Dohnalová z Divadelního ústavu.

"V češtině má slovo bonfire - hranice dva významy: hranice, kde hoří oheň, a hranice státu. Česká republika je v horkém středu hranice a zároveň i na hudební hranici mezi západní a východní Evropou. Západní část je více průmyslová, zatímco na zemědělském jihu se stále drží tradice. Ačkoliv se na výhchodní části Moravy mluví česky, životní styl je odlišný, hudební rytmy jsou hravější a melodie ozdobnější," vysvětluje název v komentáři pro časopis Songlines hudební publicista Petr Dorůžka.

Obal CD navrhla Petra Pohlová, která výtvarným návrhem image přispěla k úspěšné prezentaci skupiny Ponk na veletrhu Womex 2016.

Vizuálem sampleru At The Heart Of The Bonfire se inspiruje také český stánek na říjnovém veletrhu Womex 2017 v Katovicích, kde bude Institut umění - Divadelní ústav s dalšími partnery už pošesté prezentovat tuzemskou hudební scénu.