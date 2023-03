Pěší pohyb je základ. Západočeská galerie připravila výstavu o lidské chůzi

Ve výstavní síni 13 plzeňské Západočeské galerie začala minulý pátek komorní výstava nazvaná Umění předlouhého století a paměť lidské chůze. Zaměřuje se na chůzi, od procházky a výletu přes stěhování, dobrodružné výpravy až po nucený exil.

Pořadatelé vybrali díla zpodobující chůzi jednotlivce i kolektivní pohyb. Představují malby, grafiky, fotografie, koláže, deníky či předměty spojené s pěším pohybem po městě a krajině od předních českých tvůrců, počínaje 19. stoletím po současnost.

Autorem projektu je Roman Prahl, odborník na umění právě 19. století, jež přineslo rozmach technické civilizace a odkrývalo sepětí lidské duše s tělem. "Pěší pohyb je základ lidského pohybu. Chtěli jsme přiblížit umělecké zpracování chůze jako pohybu městem i krajinou," říká.

Přehlídku rozdělil do šesti částí: lidská existence v krajině, mezi romantikou a modernitou, návraty umělců k putování, městem křížem krážem s básníky, s městem v nohách a pomníky přicházející i odcházející. Vystavená díla vytvořili Eugen Brikcius, Václav Brožík, Josef Čapek, Jiří Kolář, Jakub Schikaneder, František Skála, Josef Sudek či Adriena Šimotová. Vše propojují a umocňují texty básníků Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana a Vítězslava Nezvala. "Vlastně jdeme až do současnosti, a to je novum. Zabýváme se i moderními chodníky, které jsou řešeny zhruba od poloviny 19. století," zmiňuje Roman Prahl.

Výstava sleduje také projevy výtvarníků i básníků, kteří byli od 80. let minulého století spjati s alternativní kulturou odmítající konzum. Důležitou postavou je v tomto ohledu šedesátiletý výtvarník Viktor Karlík, který se zabýval také literáty. "Vytvářel otisky fiktivních kanalizačních poklopů s texty jako pocty opomíjených tvůrců. Jsou to texty, ale na první pohled to vypadá jako kanalizace," připomíná Roman Prahl.

Podle kurátora Petra Jindry ze Západočeské galerie v Plzni jsou na výstavě k vidění nejrůznější materiály včetně fotografií a knih. "Je nabitá podněty. Prolomila sice hranici 19. století až do současnosti, čímž je výjimečná, neztratila ale ideový rámec 19. století," uvádí.

Projekt je součástí sympozia Lidé na cestě v dlouhém 19. století, konaného jako vedlejší linie festivalu Smetanovské dny. Ten v Plzni začal minulý týden. Výstava potrvá do 21. května, doplní ji publikace a komentované prohlídky.