Slza na niti a vejce v koruně stromu. Tate Modern objevila slovenskou sochařku

Státní Národní rozvojovou banku (NRB) chce vláda nově zapojit do výstavby dostupných nájemních bytů. Kabinet plánuje rovněž změnu zákona o Státním fondu podpory investic (SFPI), který podporuje rozvoj bydlení v Česku. Vláda tak chce podpořit svůj závazek, že na konci volebního období by se mohlo stavět až 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc. Vyplývá to z dnes zveřejněného aktualizovaného programového prohlášení kabinetu.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) od začátku deklaruje, že podporuje rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní). Proto chce připravit nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou například fondového financování nebo půjčky od Evropské investiční banky (EIB) a garancí státu za úvěry.