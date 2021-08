New York mě zbavil ostychu, ve Vogue mi dali svobodu, říká fotografka Tomanová

New York přitahuje lidi, co si chtějí splnit svůj sen a najít sami sebe, tím jsem si prošla i já a to mě na lidech přitahuje. Nejraději je fotím u nich doma, hlavní jsou opravdovost a přirozenost, říká fotografka Marie Tomanová. Její snímky lze vidět v galeriích nebo na titulních stranách módních magazínů. Dobrá fotografie v ní musí vyvolat nějakou emoci, není to jenom o preciznosti řemesla.

