Mytičtí tvorové v magických kulisách. Imaginárium bratří Formanů se usadilo na zámku

Loutky, hračky, obrázky i fotografie k nepoznání změnily zámek Valdštejnů v Litvínově. Tam se nově usadilo Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel, což je výstava vytvořená z kulis a předmětů různých představení souboru. Zahrnuje loutky, hračky, textilní a mechanické objekty, fotografie, ilustrace, hry či obrázky.

Každé zákoutí má jinou atmosféru, všechna však vybízejí k objevování. Bude už na návštěvnících, jak se toho zhostí, řekl na vernisáži Matěj Forman.

Imaginárium se na zámku Valdštejnů objevuje podruhé, ohlas tu mělo už v roce 2019. "Doslova probudilo zámek, věříme, že se to podaří znovu," doplňuje Dáša Wohanková z oddělení propagace města. "Princip druhé výstavy je ten, že tu jsou nové exponáty, nové výtvory, obrázky, loutky. Prostor je stejný, ale má jinou dramaturgii," objasňuje Matěj Forman, který úkol vytvořit výstavu vždy na míru dané ploše vnímá jako výzvu.

Někde se na zámku vchází jako do dětského pokoje, jiná místnost působí intimněji. Střídají se tu překvapení, tajemná zákoutí a dobrodružná setkání s příběhy zakletými v divadelních dekoracích, loutkách, hračkách či vynálezech. Všechny vybízejí, aby se jich člověk dotknul. "Nikdo neříká, co se může, co se nesmí. Hledejte, objevujte, ale buďte prosím ohleduplní," radí Matěj Forman.

Označení výstavy za interaktivní by se raději vyhnul. "To slovo evokuje techniku, ale tady je důraz na řemeslnou práci výtvarníků. Zdá se mi, že zájem lidí právě o ruční práci bez moderních vymožeností v poslední době roste," dodává umělec.

Imaginárium bylo před několika lety k vidění například v divadle na pařížském předměstí Colombes. "Na tisíci metrech čtverečních plochy sálu se návštěvníci proplétají magickými kulisami, procházejí cirkusovou manéží, setkají se s řadou mytických tvorů, ocitnou se v salonu lovce tajemné zvěře, na lodi na širém oceánu anebo se baví námořnickým pexesem, stádem dřevěných oveček, loutkami či řadou tajemných hybohledů s kukátky," napsala tehdy agentura ČTK.

Vloni se výstava přestěhovala do pražských Holešovic. Tehdy ji Matěj Forman označil za poctu představivosti, dovednosti a tvořivosti. Podle něj bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená. "Nejsou to vzácné předměty z muzeí, jsou to kousky na hraní, mají zaujmout a podnítit představivost návštěvníků svou hloubkou, krásou a poezií," řekl.

Na litvínovském zámku lze teď Imaginárium vidět do 30. října. S ohledem na omezený prostor je nutné dopředu rezervovat vstupenky na webu.