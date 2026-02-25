Muzeum Louvre má nového šéfa. Stal se jím ředitel zámku ve Versailles

Novým šéfem muzea Louvre, jehož provoz v posledních měsících komplikovala loupež klenotů či stávky zaměstnanců, bude dosavadní ředitel zámku ve Versailles Christophe Leribault. Do funkce jej ve středudnes jmenoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který v úterý přijal demisi jeho předchůdkyně Laurence des Carsové. O Macronově rozhodnutí informoval mluvčí francouzské vlády, píší agentury.
Dvaašedesátiletý historik umění Leribault přebírá vedení jednoho z nejnavštěvovanějších muzeí světa v době, kdy se instituce potýká se stávkami zaměstnanců požadujících lepší pracovní podmínky. Kvůli protestům bylo muzeum během prosince a ledna několikrát zcela uzavřeno či fungovalo v omezeném provozu.
Louvre se rovněž potýká s podvody při prodeji vstupenek, kvůli nimž v polovině února policie zadržela devět lidí včetně dvou pracovníků muzea. Jeho chod poznamenala i říjnová loupež vzácných šperků za bílého dne, kvůli níž podala demisi des Carsová.
Leribault vedl zámek ve Versailles od února 2024. Do té doby stál v čele dalšího známého pařížského muzea Orsay, v jehož vedení v říjnu 2021 rovněž vystřídal des Carsovou, která tehdy zamířila do Louvru, uvedla agentura AFP. Jeho úkolem v Louvru bude zabezpečit a modernizovat chod instituce, uvedl vládní zdroj agentury.
Muzeum Louvre v lednu oznámilo, že jej loni navštívilo devět milionů lidí. To je i přes jeho problémy o něco více než v letech 2023 i 2024. Rekord 10,2 milionu návštěvníků z roku 2018 však zůstává nepokořen.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Až střelba samopalů odhalila děsivou skutečnost. Sousedem turistů byl drogový baron
Turisté ubytovaní v Tapalpa Country Clubu na západě Mexika neměli ponětí, že mezi hosty luxusního hotelu byl i drogový baron Nemesio Rubén Oseguera Cervantes známý jako El Mencho. To se však změnilo v neděli ráno místního času, když mnohé z nich vzbudila střelba ze samopalů, píše den agentura AFP. V přestřelce byl šéf Kartelu Jalisco nová generace vážně zraněn a zemřel při převozu do nemocnice.
Může za to zemětřesení? Pád přístřešku na jihu Slovenska si vyžádal jednu oběť
Jeden člověk zemřel a dva další lidé utrpěli zranění při dnešním zřícení přístřešku budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska. Oběti byly návštěvníky centra. Novinářům to řekl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Upřesnil tak původní informace policie o jednom mrtvém a jednom zraněném.
Američany doma vítali hasiči i Trump. Předtím všechny dojali emotivním gestem
Američtí hokejisté slavili své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf nebyl šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.