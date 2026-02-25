Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

Muzeum Louvre má nového šéfa. Stal se jím ředitel zámku ve Versailles

ČTK

Novým šéfem muzea Louvre, jehož provoz v posledních měsících komplikovala loupež klenotů či stávky zaměstnanců, bude dosavadní ředitel zámku ve Versailles Christophe Leribault. Do funkce jej ve středudnes jmenoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který v úterý přijal demisi jeho předchůdkyně Laurence des Carsové. O Macronově rozhodnutí informoval mluvčí francouzské vlády, píší agentury.

FILE PHOTO: Paris 2024 Olympic Games at the Chateau de Versailles
Novým šéfem muzea Louvre se stal dosavadní ředitel zámku ve Versailles Christophe Leribault. Foto: REUTERS
Reklama

Dvaašedesátiletý historik umění Leribault přebírá vedení jednoho z nejnavštěvovanějších muzeí světa v době, kdy se instituce potýká se stávkami zaměstnanců požadujících lepší pracovní podmínky. Kvůli protestům bylo muzeum během prosince a ledna několikrát zcela uzavřeno či fungovalo v omezeném provozu.

Louvre se rovněž potýká s podvody při prodeji vstupenek, kvůli nimž v polovině února policie zadržela devět lidí včetně dvou pracovníků muzea. Jeho chod poznamenala i říjnová loupež vzácných šperků za bílého dne, kvůli níž podala demisi des Carsová.

Související

Leribault vedl zámek ve Versailles od února 2024. Do té doby stál v čele dalšího známého pařížského muzea Orsay, v jehož vedení v říjnu 2021 rovněž vystřídal des Carsovou, která tehdy zamířila do Louvru, uvedla agentura AFP. Jeho úkolem v Louvru bude zabezpečit a modernizovat chod instituce, uvedl vládní zdroj agentury.

Muzeum Louvre v lednu oznámilo, že jej loni navštívilo devět milionů lidí. To je i přes jeho problémy o něco více než v letech 2023 i 2024. Rekord 10,2 milionu návštěvníků z roku 2018 však zůstává nepokořen.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj

"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa

Až střelba samopalů odhalila děsivou skutečnost. Sousedem turistů byl drogový baron

Turisté ubytovaní v Tapalpa Country Clubu na západě Mexika neměli ponětí, že mezi hosty luxusního hotelu byl i drogový baron Nemesio Rubén Oseguera Cervantes známý jako El Mencho. To se však změnilo v neděli ráno místního času, když mnohé z nich vzbudila střelba ze samopalů, píše den agentura AFP. V přestřelce byl šéf Kartelu Jalisco nová generace vážně zraněn a zemřel při převozu do nemocnice.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Proč by měl mít každý v ložnici přistýlku pro extra pohodlí

Kvalitní spánek je jedním z nejdůležitějších pilířů zdraví. Přesto mnoho lidí věnuje výběru matrace a ložního vybavení méně pozornosti, než by bylo ideální. Pokud chcete zlepšit kvalitu svého spánku bez nutnosti investovat do zcela nové matrace, ideálním řešením může být vrchní matrace, nebo jak ji říkáme mi v Dormeu – přistýlka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama