Mucha: Epopej sám pro sebe nechci, to jsou fámy. Otcovy slavné Silvestry si pamatuju

Neumím říct, kým pro mě můj otec byl, je to smutné, ale je to tak. On se nikdy nelitoval, prostě bral, co na něj život hodil. Manželství mých rodičů bylo hodně zvláštní, byl jsem jediný, kdo nevěděl, že má otec mimomanželské dítě, říká John Mucha, bývalý britský bankéř, syn spisovatele Jiřího Muchy a vnuk malíře Alfonse Muchy, autora Slovanské epopeje.

