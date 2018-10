Doprovodná výstava Designbloku: Plechovky v rokokovém sále i prstýnek z pupečníku

Výstava Manifest jako by ukazovala volnou tvorbu známých designérů. Foto: Honza Mudra

Španělský designér Jaime Hayón k dvacetinám Designbloku upekl polystyrenový dort. Maxim Velčovský vystavuje instalaci z pěti tisíc plechovek.

K narozeninám patří dort, obzvlášť když jde o kulatiny. Designblok, největší festival designu a módy ve střední a východní Evropě, slaví dvacetiny a symbolický dezert pro něj "upekl" slavný španělský designér Jaime Hayón. "Je sice z polystyrenu, ale i tak se nám líbí," říká ředitelka Designbloku Jana Zielinski, která přehlídku založila s Jiřím Mackem.

Hayónův dort není k vidění na pražském Výstavišti, kde se představuje rekordních 343 značek, designérů, studií i škol, ale na doprovodné výstavě v centru města. Přehlídka nazvaná Manifest v barokním Colloredo-Mansfeldském paláci představuje dvanáct mezinárodně uznávaných designérů, včetně těch českých. Až na Hayóna, jehož díla jsou v Praze k vidění poprvé, jde o jména na Designbloku již "provařená". Je tu nizozemská návrhářka Ineke Hansová, šperkařka a pedagožka pražské UMPRUM Eva Eislerová, designér Maxim Velčovský, šperkařská značka Zorya nebo návrhářské duo Olgoj Chorchoj.

"Ten dort jsem vymyslel, abych do jedné místnosti dostal hodně věcí," usmívá se Jaime Hayón, jehož polystyrenový objekt v palácovém pokoji trůní téměř ode zdi ke zdi. Každé patro "dortu" je osázeno věcmi. Křesla se střídají s velkými vázami, židlemi a stolky i ozdobným porcelánem. "Jsem designér i umělec, proto tu jsou i nefunkční věci," ukazuje Hayón na velký žlutý kaktus z porcelánu, který je na vrcholku dortu, a zdůrazňuje, že veškerá "dortová" výzdoba je mezinárodní. "Ty věci jsem navrhoval pro firmy z asi 12 zemí. Porcelánový set jsem vymýšlel pro portugalskou značku, čalouněná křesílka šla do Dánska, další věci do Itálie, Španělska, Austrálie. Taky jsem chtěl předvést, v jak různých disciplínách i s odlišnými materiály pracujeme," říká Hayón a hladí přitom odkládací stolek z betonu, který přidržuje socha opice.

Maxim Velčovský pro výstavu Manifest připravil velkou instalaci z pěti tisíc plechovek, která je víc konceptuálním uměním než designem. Klasické holé konzervy bez papírového obalu se zlatě lesknou. Autor z nich vyskládal vlnící se labyrint, který v největším a nejzdobnějším sálu paláce sahá až ke křišťálovému lustru.

Některé konzervy jsou umístěné také na ozdobných římsách rokokové síně, v níž svého času hodovali Casanova či Mozart. Rovněž Velčovského zajímá historické místo. Jak připomíná, vynález plechovky je stejně starý jako honosná pozdně barokní architektura.

"Vynálezce Nicolas Appert vyslyšel výzvu Napoleona a přišel s vynálezem konzervace jídla, takže Napoleon pak mohl dobývat svět díky tomu, že armáda během tažení netrpěla hladem," odkrývá bizarní souvislost designér, pro kterého je historické, autenticky dochované místo také zakonzervované. "Palác je jedním z mála dobových objektů, které ještě nebyly opravovány, je tu přitažlivá ošuntělost, kterou postrádají ostatní, krásně, až moc krásně zrekonstruované sály."

Konzerva má pro Velčovského ještě symbolický význam. "Po druhé světové válce plechovky z Ameriky zachraňovaly vybombardovanou Evropu. Dnes jsou symbolem produktu. Moje instalace se jmenuje Yes We Can. Stejně nazval svoji kampaň Barack Obama," hlásí se designér k heslu bývalého amerického prezidenta, které si však vysvětluje po svém.

"Znamená to, že my můžeme všechno, konzumovat, zachraňovat svět i zničit tuto planetu svým přirozeným hédonismem. Navíc slovo 'can' znamená i konzervu, ve smyslu 'můžeme konzervovat'," dodává designér, který si myslí, že přichází čas se uskromnit. Na závěr svého výkladu zdůrazní, že ekologická stopa jeho instalace představuje jednu jízdu mikrobusem.

Ekologický apel přináší také dílo Evy Eislerové. Její skleněné sošky s primitivně vyvedenými ženskými torzy jsou inspirované prehistorickými nálezy. "Od prehistorie jsme něco nalézali, vyvíjeli a teď jsme dospěli do momentu, kdy se zdráháme to předat umělé inteligenci, která nás bude řídit," říká návrhářka, která si přeje, aby lidé své úsilí nevzdávali.

Vedle soch vystavuje také objekt tvořený z natřené traverzy. Zavěsila ji na řetěz u stropu a doplnila o vlnovku z železných prutů. "Apeluji, abychom šetřili nerostné bohatství, recyklovali, restaurovali, nacházeli krásu v tom, co jsme připraveni vyhodit, a nevnímali to jako odpad," dodává návrhářka, která je proslulá především šperky.

Ty produkuje také česká značka Zorya, pod kterou zájemci objeví šperky nejen z drahých kovů a chirurgické oceli, ale také ze lněných provazů, perel či vypěstovaných krystalů.

Pro přehlídku v paláci zakladatelé Zoryi Zdeněk Vacek a Daniel Pošta vyrobili devět unikátních prstenů například z magnetického prachu, z pramene prvních vlasů, které si rodiče jednoho z návrhářů kdysi schovali na památku, nebo z pupeční šňůry.

Výstava Manifest, která jako by tedy ukazovala volnou tvorbu známých designérů, bude otevřena o týden déle než hlavní přehlídka Designbloku. V Colloredo-Mansfeldském paláci potrvá do 4. listopadu.