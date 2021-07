Kresba medvěda od Leonarda da Vinciho byla vydražena za čtvrt miliardy korun

Bezpečnostní složky na Haiti zastřelily sedm členů komanda, které podezírají ze středeční vraždy prezidenta Jovenela Moiseho. Další osoby zadržely. Šéf tamní policie nejprve mluvil o čtyřech zastřelených a dvou zadržených, později zvýšil počet zadržených podezřelých na šest a počet zabitých na sedm.

Mezi zadrženými je podle jednoho z haitských ministrů přinejmenším jeden Američan. Pozadí vražedného útoku zůstává podle tiskových agentur nejasné a nejchudší země na západní polokouli se ocitla na pokraji chaosu.

Haitská první dáma, která při útoku utrpěla těžká zranění, podle amerických médií již dorazila do nemocnice v Miami. Dominikánská republika kvůli situaci v Haiti uzavřela se svým sousedem hranice. Zavraždění Moiseho odsoudila ve společném prohlášení Rada bezpečnosti OSN.

Několik předpokládaných spolupachatelů prezidentovy vraždy uprchlo do dvou budov v Port-au-Prince a "policie je obklíčila", uvedla zmocněnkyně OSN Helen La Limeová z haitské metropole. "Čtyři členy skupiny, kteří pronikli do prezidentovy rezidence, policie zastřelila a šest dalších zadržela," řekla podle agentury AFP během videokonference s novináři v New Yorku.

Policejní náčelník Charles podle agentury AP později rozhlasové stanici Métropole řekl, že policie zadržela šest podezřelých, sedm zabila a dál pátrá po dalších předpokládaných pachatelích.

Úřady zprvu neposkytly žádné podrobnosti o podezřelých, ani o jejich národnosti či motivu. Mezi zadrženými je jeden Američan, uvedla agentura AFP s odvoláním na člena haitské vlády Mathiase Pierrea. Pierre listu The Washington Post řekl, že mezi šesti zadrženými kvůli prezidentově vraždě je americký občan James Solages a že další ze zadržených je považován za Američana haitského původu.

Vedení Haiti se po smrti prezidenta ujal premiér Claude Joseph, který vyhlásil na dva týdny výjimečný stav, na bezpečnost v zemi tak dohlíží armáda.

K atentátu došlo ve středu v prezidentově soukromé rezidenci v metropoli Port-au-Prince. Podle haitského velvyslance v USA za vraždou stojí profesionální komando, které vystupovalo jako agenti americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Z jakých popudů nebo na čí pokyny ozbrojenci jednali, zatím není jasné. Podle Josepha mluvili španělsky a anglicky.

Moise čelil během své vlády řadě protivládních protestů kvůli zhoršující se ekonomické situaci i nepotrestané zpronevěře státních peněz za bývalého vedení země.