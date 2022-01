Knižní krematoria a grily. Velcí umělci zítřka budou v undergroundu, připomíná Dox

Okolí americké metropole Washingtonu sužuje silná zimní bouře, během níž v pondělí napadne až 25 centimetrů sněhu. Kvůli nepřízni počasí se uzavírají místní školy i federální úřady, Bílý dům například zrušil každodenní tiskovou konferenci. Problémy měl i prezident Joe Biden při návratu z víkendu v domovském státu Delaware. Kvůli silnému větru a špatné viditelnosti nemohla vzletět jeho helikoptéra, a z letiště se proto musel vydat v prezidentské koloně. Letiště v okolí Washingtonu zrušily více než polovinu všech dnešních letů.

Americká meteorologická služba (NWS) vydala do pondělních 16:00 místního času (22:00 SEČ) varování před zimní bouří. Vítr bude dosahovat rychlosti přes 50 kilometrů v hodině, na některých místech by mohlo do té doby padat až pět centimetrů sněhu za hodinu.

Ve Virginii a Marylandu, které obklopují federální okrsek hlavního města, je bez proudu asi 350 tisíc domácností a podniků. S problémy se potýká také Severní Karolína, kde je bez dodávek elektřiny bezmála 165 tisíc zákazníků, uvádí web poweroutage.us.

Sněžit začalo v noci na pondělí v Alabamě a Kentucky, bouře se nyní přesouvá přes Washington až k New Yorku, kde tři místní letiště zrušily už asi čtvrtinu letů. Nejvíce sněhu zatím zaznamenali v okrese Augusta ve Virginii, napadlo tam dosud deset centimetrů.