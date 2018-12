Kde mají krásnou gotiku, kam zajít na vernisáž? Vyšel knižní průvodce uměním v Praze

Škoda, že tu není něco jako Michelinův průvodce po pražských galeriích, posteskl si sběratel Oldřich Uttendorfský, původní profesí gynekolog a v současnosti monacký honorární konzul v České republice. Jeho slov se nyní chytila trojice mladých odborníků.

Kunsthistorička Valérie Dvořáková, kurátor Ján Gajdušek a manažerka umění Štěpánka Veselská s podporou několika institucí, pražského grantu a dvou mecenášů - jedním z nich je právě Uttendorfský - vydali Kurátora, prvního knižního průvodce uměním v Praze.

"Místo útlé brožurky jsme to pojali obsáhleji," vysvětluje Valérie Dvořáková, podle níž tvůrcům ještě zbyl materiál na další vydání. Na průvodci pracovali dva roky a podařilo se jim v něm postihnout vše podstatné. Muzea umění, zavedené i progresivní galerie, význačné pomníky a památníky i zajímavý street-art.

Přídavkem jsou rozhovory s lidmi z uměleckého provozu a třeba autorský výběr nejdůležitějších děl v Praze nebo jmen umělců od gotiky po současnost, které je dobré si zapamatovat. Nechybí ani přehled kaváren a klubů, kam umělci rádi chodí, nebo míst, kde lze koupit kvalitní designové dárky a suvenýry.

"Celé dva roky příprav jsme se o tom bavili s umělci, kurátory, galeristy, neustále se to vyvíjelo," říká Dvořáková a trochu lituje kapitol, které se do knihy nevešly. "Vypadly například trasy. Byly to tipy, co se dá stihnout za jeden den. Nebo kam zajít, když prší, kde je možné na jednom místě příjemně strávit klidně půlden. Ukázalo se, že aby to bylo udělané pořádně, byla by kniha moc objemná. Možná to vydáme později."

Průvodce má omyvatelnou měkkou vazbu a velikost takovou, aby se ještě vešel do kapsy a zároveň aby fotky a reprodukce uvnitř byly zřetelné. Současná grafika publikace je uměřená, neobtěžuje výraznou podobou. Příjemně spojuje starobylé pražské paláce a kláštery plné starého umění s galeriemi pro současnou tvorbu. Jejím autorem je grafik Milan Nedvěd, který spolupracoval například s umělkyní Kateřinou Šedou na jejím projektu Unes-co pro Benátské bienále architektury nebo s fotografkou Ditou Pepe na podobě plakátů pro činohru Národního divadla.

I když je zřejmé, že srdce autorů bije především pro současné umění, kterému se věnují nejpodrobněji, úctyhodné staré památky včetně architektury jmenují na prvním místě. Kniha Kurátor začíná představením všech objektů Národní galerie kromě Salmovského paláce. Generální ředitel Jiří Fajt tu představuje svůj výběr osmi nejkrásnějších děl sbírky a autoři k jeho tipům připisují bonmoty: "Galerie bez Gogha je jako Gogh s ušima".

Další v pořadí jsou velké instituce jako Galerie hlavního města Prahy, která rovněž vystavuje své sbírky v několika budovách, Uměleckoprůmyslové museum či Rudolfinum. Velkým soukromým galeriím dominuje Centrum současného umění Dox a dále autoři rozdělují umění v Praze do vlastních kategorií: Zavedení galeristé, Malé galerie se silným programem, Malé progresivní galerie.

Ke každé položce kromě kontaktních informací připsali ještě pár řádek vystihující zaměření, případně nějakou zajímavost.

"Počítali jsme s tím, že všichni mají smartphony, je rok 2018, proto uvádíme jen pár základních informací ke každé položce a soustředíme se spíš na postřehy, které se nikde nenajdou," prozrazuje Valérie Dvořáková.

Na stránce věnované paláci Kinských se tak čtenář dozví, že se tu narodila hraběnka Bertha von Suttnerová, která byla sekretářkou Alfreda Nobela a první nositelkou Nobelovy ceny míru. U fotografie Letohrádku královny Anny je zase poznámka, že tvarem střechy od italského architekta Paola della Stelly se inspirovali stavitelé Národního divadla.

Invenční postřehy jsou ale někdy zavádějící. Stručné shrnutí slavné historie Špálovy galerie končí prvním galeristou svobodných let Jaroslavem Krbůškem, který tam ovšem už desetiletí nepracuje. Nebo například poznámka, že do výstavního sálu Městské knihovny vede opravdu hodně schodů, je vtipná. Ale když autoři nedodají, že tamtéž jezdí výtah, může to návštěvníky zbytečně odradit.

Kniha Kurátor představuje i pravidelné aktivity malých galerií. Zmiňuje například žižkovské výstavní síně, které pořádají společné vernisáže a v létě festival Neighbourhood Boogie-Woogie. S hlavními organizátorkami, v Česku usazenými cizinkami Katherine Kastnerovou a Camille Huntovou, je v průvodci také rozhovor.

Valérie Dvořáková, Ján Gajdušek, Štěpánka Veselská: Kurátor Nakladatelství Universum 2018, 320 stran, 299 korun

Kurátor, který rovněž vyšel v anglické verzi, obsahuje mnoho aktuálních informací, jež budou zastarávat. Například další osobností, s níž autoři vedli rozhovor, je kurátor Michal Novotný, šéf Centra současné umění Futura. Jak ale minulý týden oznámila Národní galerie, Novotný se od příštího roku stane jejím ředitelem Sbírky současného umění.

"Průvodce bude stárnout, to je nám jasné. Ale současně bude mít i později svůj smysl. Jak řekl při křtu knihy Jiří Fajt, za pár let to bude výborný doklad své doby. Obrázek toho, jak vypadaly galerie v roce 2018, jací lidé tu působili a jak se k umění vyjadřovali," dodává Valérie Dvořáková.