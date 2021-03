Co jedl Janáček. Umělkyně Chalánková ilustrovala recepty ze skladatelovy kuchyně

V žebříčku nejúspěšnějších českých umělců J&T Banka Art Indexu se nejvýš opět umístila Eva Koťátková. Hned o 20 míst si však letos polepšila Vendula Chalánková.

Krátce předtím, než vyjde letošní ročenka mapující český trh s uměním, zveřejnil její mecenáš J&T Banka aktualizovaný žebříček 100 nejúspěšnějších českých umělců. Také letos první příčka J&T Banka Art Indexu patří Evě Koťátkové, která tak zvítězila potřetí za sebou. Na dalších pozicích se umístili Kateřina Šedá, Zbyněk Baladrán a Krištof Kintera, avšak nejvýrazněji směrem vzhůru poskočila Vendula Chalánková.

Čtyřicetiletá brněnská umělkyně, jež vystupuje plaše a vyznává absurdní humor, se z loňského 36. místa vyhoupla na 16. příčku.

Žebříček vznikl před osmi lety, sestavuje ho internetový portál Artplus.cz. Sleduje přibližně 2000 českých autorů narozených po roce 1961, jejichž úspěch hodnotí bodově na základě výstav, publikací a jiných veřejných zakázek či ocenění. "Myslím, že to ovlivnily knížky," hodnotí svůj úspěch Chalánková, která měla vloni čtyři samostatné výstavy, zúčastnila se sedmi skupinových a kromě jedné nástěnné malby vytvořila také výtvarný doprovod tří knih.

Největší mediální pozornost jí přinesl takzvaný murál neboli velkoplošná malba na fasádě domu v brněnské čtvrti Cejl, kde mimochodem malovala i Eva Koťátková. Chalánková s Petrem Lysáčkem navrhla obraz, na němž zakladatel genetiky Gregor Mendel kontroluje svůj pokus s hráškem.

Knihovna a lahůdky

Z jejích loňských výstav měly kvůli pandemii některé otevřeno delší a jiné kratší dobu, další byly instalované za zavřenými dveřmi a jsou posunuty do sezony, která snad ještě začne. Například představení umělců, již ilustrují knihy, nazvané Fenomeadr v pražském Centru současného umění DOX.

To přehlídka v Broumově stihla nejlepší čas. Chalánková tam přes léto vystavovala v Dětské galerii Lapidárium, kterou proměnila v instalaci z ilustrací, koláží i malovaných obrazů.

Smutně významná byla loňská výstava Chalánkové v knihkupectví Artmap, protože s výstavou skončila i kamenná prodejna v Brně.

Vendula Chalánková se loni představila také v zahraničí. Na podzim v banskobystrické A7rooms Gallery s Viliamem Slaminkou připravila výstavu nazvanou Lahůdky a její práce na téma Leoš Janáček představilo České centrum v New Yorku. Světoznámý hudební skladatel je Chalánkové dlouholeté téma, které zpracovává pro Turistické a informační centrum města Brna.

Již dříve pro něj navrhla janáčkovské pexeso, ve kterém formou koláží z vystříhaných barevných papírů sestavila portrét skladatele v různých fázích života i jeho blízkých. Pro stejného zadavatele vytvořila výtvarnou podobu Příhod lišky Bystroušky.

V podobném stylu pokračovala loni, když vymýšlela ilustrace ke knize Mářina kuchařka s podtitulem Recepty a kronika našeho života. "Sepsala ji hospodyně u Janáčků Marie Stejskalová. Je to vtipně napsané, je tam například zápis ‚ošklíbal se na špenát‘. Hospodyně reflektuje i návštěvy, které k Janáčkům chodily," popisuje umělkyně.

Kromě koláží zachycujících situace z Janáčkova života do knihy přidala i fotografie jeho oblíbených jídel.

Než přijede sanitka

Druhou knihou, kterou doprovodily koláže Venduly Chalánkové, je titul z nakladatelství Jan Melvil Publishing nazvaný Bulbem záchranáře: Jak zachránit život a stát se superhrdinou.

"Jsou to texty Víta Samka, který více než 13 let pracoval jako záchranář u pražské záchranné služby. Sepisoval historky z výjezdů," popisuje publikaci, jež vznikla na základě populárního blogu. Kromě humoristicky podaných "případů" obsahuje i rozhovory s odborníky a postup, co dělat v kritických případech, než přijede sanitka.

Poslední titul, který vloni vyšel s charakteristickými ilustracemi Chalánkové, je klasika od Rudolfa Těsnohlídka, jíž se nechal inspirovat Leoš Janáček pro svou operu. Lišku Bystroušku vydalo nakladatelství Host. "Zase jsou tam koláže, ale pro mě atypicky velké, takže je tam více detailů. Vyráběla jsem si pro to vlastní materiál. Kamarádka pro mě nafotila přírodniny, z toho jsem si vytiskla papíry a z nich jsem pak vystřihovala," upřesňuje umělkyně.

Volné tvorbě se už moc nevěnuje. Nejen proto, že je vytížená ilustrací, ale také protože ji dlouho promýšlí.

Svůj volný styl označuje za abstrakci kříženou s hyperrealismem. Například když v plenéru malovala pole solárních panelů, protože řady nakloněných čtverců se stávají dominantou české krajiny. Panely znázornila tak věrně, až ji na pole přijel zkontrolovat technik - podle bezpečnostních kamer se zdálo, že si Chalánková odnáší kus solární elektrárny.

Jindy ji zaujalo nepravidelné žilkování na povrchu umakartu. Kresbu, inspirovanou dveřmi v bytě rodičů, nazvala Meditativní umakart. "Při nádechu čára doprava, při výdechu čára doleva. Při nádechu čára nahoru při výdechu dolů," popisuje autorka.

Tichým hlasem

Vendula Chalánková získala popularitu komickými vystoupeními zaznamenanými na YouTube. Bývala oblíbeným hostem pořadů Pecha Kucha, které se konají po celé republice. Mimořádně pak rezonoval záznam z pražského TEDx z roku 2014, který vidělo přes 222 tisíc lidí. Její stydlivé, tichým hlasem pronášené komentáře vlastní práce vzbuzují salvy smíchu, její absurdní humor je neodolatelný.

Například v talkshow Davida Hrbka z olomouckého Divadla hudby vyprávěla, jak si u maturity z výtvarné tvorby vylosovala téma abstrakce. Z potřeb na malování použila během hodiny na přípravu jen dvě sklenice s vodou, do kterých ponořila ruce. Když na ni přišla řada, ruce vytáhla a maturitní komisi prezentovala jako své dílo zvrásněnou kůži na dlaních.

Přednášku Venduly Chalánkové na TEDxPrague vidělo přes 222 tisíc lidí. | Video: TEDx Talks

"V posledních letech jsem podobné talkshow dost vynechávala, už jsem se bála, že se budu opakovat. A navíc mi to zabíralo moc času, tak jsem od toho upustila," říká umělkyně, které se líbí označení plachý komik. Za svou krevní skupinu považuje videa a filmy hudebníka Petra Marka nebo seriál sKORO NA mizině.

"Přestože si v určitém pohledu její výstupy nezadají se stand-up comedy, byla by chyba vnímat ji jako baviče," poznamenává kunsthistorik Radek Wohlmuth, který s Chalánkovou spolupracoval na několika výstavách, včetně její pražské premiéry roku 2018 v Galerii Villa Pellé či loňských přehlídek v Broumově a Banské Bystrici.

Na Chalánkové oceňuje schopnost kombinovat nejnovější technologie a rukodělnost nebo tradiční techniky vysokého umění s ikonami lidové spotřeby. "I to je důvod, proč jsou její práce často dvojsečné. Zdánlivě naivizující pohled na svět dokáže spontánně vyvolat úsměv, ale ve skutečnosti její tvorba obsahuje důrazné komentáře na úkor konzumní doby, nelichotivé stránky lidské povahy a zachycuje ne vždy pozitivní životní situace, které se často týkají jí samé," vypočítává kurátor.

Pro její tvorbu nachází zajímavou paralelu. "Někdy pracuje s takovou mírou absurdní doslovnosti, že výsledný obraz vyznívá tragikomicky, podobně jako některé filmy české nové vlny z 60. let, a uchovává si možná i podobnou poetiku," míní.

Pečlivá hladká malba, na které těžko rozeznat tah štětcem, a přívětivá, skoro designová stylizace podle Radka Wohlmutha klamou tělem, "protože její témata jsou spíš aktivistická a nechybějí mezi nimi ekologie, sociální problémy nebo různé druhy diskriminace".

Vendula Chalánková vystudovala Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, kde byla v ateliéru Vladimíra Merty a Mariána Pally. Spolupracuje s Kühnovým dětským sborem nebo s dětským vysíláním České televize. Zastupují ji brněnská galerie Etcetera a pražská Bold Gallery.