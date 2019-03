Hrátky s vlnou a skládací boty. Na cenách Czech Grand Design uspěly ženy

České designérské špičce leží na srdci ekologie, vizuální smog ve městech i kvalita tištěných knih. Včera večer byly v pražském Stavovském divadle uděleny Ceny Czech Grand Design a s velkou převahou je posbíraly ženy.

Grand designérkou roku se stala módní návrhářka Tereza Rosalie Kladošová za soubor vlněného oblečení z kousků, které zbyly při tovární výrobě. Grafickou designérkou roku byla vyhlášena Veronika Rút Nováková za komplexní a především pozitivně laděný návod na podobu venkovní reklamy pro obchodníky v centru Brna. Do síně slávy vstoupil ilustrátor a tvůrce Maxipsa Fíka nebo Tracyho tygra Jiří Šalamoun.

Mezi kýčem a hodnotou umění

Tereza Rosalie Kladošová, původem z Velkého Meziříčí, není ve finále prestižních cen poprvé. Nominaci už v minulých ročnících získala třikrát, letos poprvé je však oceněna - a hned v hlavní kategorii.

Absolventka pražské UMPRUM a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je sice především módní návrhářkou, zabývá se ale také scénografií a produktovým designem. Akademici českého designu se nechali okouzlit jejím barevným stylem, ve kterém se mísí "inspirace domáckým tvořením, kýčem a naivitou se smyslem pro sofistikovanost a estetickou hodnotu umění". Kladošová cenu získala především za kolekci Merino Recycle.

Ze zbytkových kousků merina - speciální vlny, která je hedvábně jemná, nekouše, odvádí pot a skvěle hřeje i větrá - navrhla překvapivě křehké kreace. Pestrobarevné kabátky a sukně, ale také tenké svetříky a šaty. "Různobarevné kusy merina skládá do výrazných grafických koláží, fixovaných pomocí vpichového stroje v děčínské textilce," popisuje Veronika Ruppert, členka poroty.

Kladošová často spolupracuje s Annou Štěpánkovou, loni například navrhly kolekci tuftovaných koberců.

Posezení v bramborovém lupínku

Jednou z nejsilněji obesílaných, a tedy i nejnabitějších kategorií je Designér roku. Letos cenu získala Lucie Koldová. Porota na prvním místě jmenovala její loňský návrh pro českou nábytkovou firmu Ton, jež se zároveň stala výrobcem roku.

Křesílko Chips Chair připomíná bramborový lupínek, je lehce extravagantní, přitom dobře zapadá do nabídky jinak spíše konzervativní společnosti Ton. Koldová za Chips Chair získala ocenění také na prestižním mezinárodním veletrhu nábytku IMM v Kolíně nad Rýnem.

Grafická designérka roku Veronika Rút Nováková přichystala pro město Brno podrobný návod pro obchodníky, jak dodržovat stávající pravidla pouliční reklamy v centru města.

Její Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven je zároveň empatickým rádcem, který nedává na odiv estetickou převahu nebo znechucení ze současných reklamních praktik na ulici.

Obchodníkům například radí, jak poznat dobrého grafika ("volte profesionála, který problémy dokáže řešit, a ne zveličovat"), a dává mnoho tipů i konkrétních dobrých příkladů, jak s co nejmenšími náklady zkrášlit podobu provozovny.

Odvážně například povzbuzuje hostinské, aby nevyvěšovali ven cizí značku podle druhu čepovaného piva, ale vsadili jen na vlastní logo a "kvalitu, kterou si zákazníci doporučí".

Nováková, jejíž první velkou zakázkou byl vizuál pro Ugovy šťávy, uvádí mnoho konkrétních obchodů, restaurací a jiných zařízení, které jsou dobrým příkladem. Její manuál, jenž vznikl ve spolupráci s brněnským odborem památkové péče, tak může sloužit jako alternativní průvodce.

Móda pro charitu

Cena pro fotografku roku Hanu Knížovou potěší čtenáře Hospodářských novin, neboť porota ocenila mimo jiné její loňskou fotosérii pro magazín Proč ne?!.

Fotografovala výtvarníka Musu a módní návrhářku Liběnu Rochovou, kteří společně navrhli kolekci bělostných oděvů pokreslených Musovými liniemi nazvanou Nadotek. Šlo o charitativní kolekci na podporu lidí se vzácnou nemocí motýlích křídel. Spolu s výtvarnicí a umělcem na fotografiích vystupuje také modelka oblečená do svršků kolekce Nadotek, na jejímž těle Musovy kresby pokračují.

Hana Knížová žije v Londýně, kde se prosadila jako nonkonformní módní fotografka. Její fotografie jsou přitažlivé možná také proto, že se autorka snaží o porozumění se svými modely.

Vedle komerčních zakázek vytváří také dlouhodobé dokumentární cykly. Jedním z nich je Hamr na Jezeře, obrazem vyprávějící příběh dětí z pasťáku.

Hospodářské noviny mají při letošních cenách českého designu ještě druhý "zářez". Ilustrace pro tento titul, ale také pro komiks 75 stupňů Fahrenheita a Ilustrovanou Ústavu České republiky vynesly titul Ilustrátor roku Jindřichu Janíčkovi.

Na cenách Czech Grand Design je sympatické, že vedle zavedených jmen a již úspěšných, komerčně saturovaných návrhů také pokaždé představí skromné, ale smysluplné projekty, které na objevení teprve čekají.

Díky ceně za ilustraci se dostává více pozornosti i Janíčkovu vydavatelství Take Take Take, které založil spolu s grafičkou Nikolou Klímovou. Právě v Take Take Take vyšla Ilustrovaná Ústava České republiky.

Podrážky na výměnu

Málokdo dosud také slyšel o Marii Nině Václavkové a její kolekci bot Offcuts, za niž získala cenu Objev roku. Její boty kombinují udržitelný přístup a dobrý design. "Fungují jako taková mechanická skládačka, jednotlivé části boty se díky tomu dají opravit nebo vyměnit, a tím prodloužit její životnost," popsala Václavková na podzim svůj návrh v rozhovoru pro Czechdesign.cz.

Vršek boty je tvořen veganskou alternativou kůže, která působí jako semiš, je prodyšná a odolná. Podrážka je z přírodní gumy, čistého kaučuku. "Oba tyto materiály pochází z Itálie. A část boty tvoří EVA pěna," dodává autorka.

Posledním titulem v rámci cen Czech Grand Design je Šperkařka roku. Stala se jí designérka srbského původu Janja Prokić, která představila kolekci Homa a fantaskní koruny pro královny. Cenu získala už podruhé.

Všichni ocenění jako trofej obdrželi brýle proti oslnění slávou od loňské grand designérky Nastassii Aleinikavy.