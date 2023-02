Každý má vlastní sál. Alšova jihočeská galerie na zámku vystavuje současníky

Tvorbu tří současných českých autorů nově vystavuje Alšova jihočeská galerie. Do zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou umístila díla Jakuba Matušky známého pod přezdívkou Masker, Moniky Žákové a Karímy Al-Mukhtarové.

"Sezonu zahajují tři mladí umělci, jejichž tvorba je rozdílná, ale zároveň si v ní každý návštěvník něco najde," avizuje mluvčí galerie Paulina Skavova. Autoři jsou rozděleni do tří sálů.

Nejznámějším z nich je jedenačtyřicetiletý Jakub Matuška, který dosud užívá pouliční pseudonym Masker a také jeho rukopis je stále sprejerský. I když má za sebou studia na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Skrepla, využívá postupů, které si osvojil, když jako kluk z pražského sídliště kreslil na ulicích.

Od té doby Matuška vystavoval v Londýně i Paříži, absolvoval rezidenční pobyt v New Yorku, byl ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, získal Cenu 333 dříve udělovanou Národní galerií. Jeho obrazy se dobře prodávají. Momentálně u něj vrcholí období experimentů, kdy svůj styl kresby přenáší na velká plátna, často za použití komplikovaných technik zahrnujících program Photoshop a měsíce ruční práce s akrylem.

"Zázemí ve street artu Matušku už před lety přivedlo ke spreji a airbrushi, základnímu médiu, pomocí něhož se současná post-analogová malba vyrovnává s otázkami plochosti a hloubky, pevného a tekutého, zaručeného a nejistého," doplňuje kurátor výstavy Michal Nanoru, který je zároveň autorem Matuškovy připravované monografie.

Co se námětů týče, dříve jako by výtvarník klukovsky a ironicky glosoval svět, jehož se necítí být plnohodnotnou součástí. Později zkoumal nespolehlivost vlastního vnímání či reflektoval vlastní krizi. Dnes se posunul ke zdánlivě klidným výjevům z každodenního života současného městského člověka.

"Prostor osvíceného středního stavu mezi selským rozumem a horečnatým snem, švihácké pojetí malby zakořeněné v mnohonásobné ozvěně popkulturních obrazů i koncepci výstavy kombinující formálně náročná plátna s předobrazy a vracející se rezonancí v kresbách vyzdvihuje evokativní instalace vytvořená pro prostor romantického zámku, tající bludná krajina mezi Mijazakim, Hokusaiem a Ladou," tvrdí kurátor Nanoru.

Hajao Mijazaki je dvaaosmdesátiletý japonský režisér animovaných filmů, Kacušika Hokusai byl japonský umělec z přelomu 18. a 19. století.

"Ať se Matuška na cestě za zmoudřením vydává do pohádkového lesa, nebo pod palmy subtropických ostrovů, předpověď pořád hlásí extrémy," dodává kurátor.

Druhá z výstav Alšovy jihočeské galerie věnovaná mladým tvůrcům ukazuje práce konceptuální umělkyně Karímy Al-Mukhtarové. Ta představuje velkoformátové fotografie vlastních prošitých dlaní, do nichž vepsala krátké vzkazy.

"Tělo je pro mě odraz, jméno je pro mě tradicí, objekt je pro mě forma, rána je pro mě uvědomění, sklo je pro mě upřímnost, nit je pro mě spojením, maska je pro mě vrstvou. A co je dlaň? To záleží na víře," uvedla tvůrkyně.

Třiatřicetiletá Al-Mukhtarová je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění i Vysoké školy uměleckoprůmyslové, stejně jako ústecké Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Samostatně již vystavovala v chebské Galerii výtvarného umění vedené kurátorem Marcelem Fišerem nebo pražské Futuře, kde byl kurátorem její přehlídky Michal Novotný.

Nynější přehlídku jejích děl v Hluboké nad Vltavou připravili Miřenka Čechová a Petr Boháč ze skupiny Spitfire Company, která se orientuje na fyzické, taneční a vizuální divadlo.

Poslední autorkou, jež se dočkala výstavy v Alšově jihočeské galerii, je Monika Žáková. Ta absolvovala studijní pobyt na akademii v Drážďanech a promovala na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru Jiřího Sopka. Dle pořadatelů ji fascinují vrstevnatost a významové vazby. Zabývá se vztahem mezi materiály, především plátna a papíru. Pracuje "s energií materiálu, jeho fyzickou podstatou a jemnou dynamikou proporce obrazového plánu", uvádí kurátor a historik umění Jan Kudrna.

Všechny tři výstavy mladých umělců potrvají do 14. května. Alšova jihočeská galerie letos slaví 70 let od založení. Její nejatraktivnější akcí roku by měla být červnová výstava, kde lidé na více než 900 metrech čtverečních zhlédnou dílo švýcarského umělce Hanse Rudolfa Gigera známého prací na filmové sáze Vetřelec.