Aby byl důvod jít se sem podívat. Na zdech brněnského Bronxu vznikají obří malby

Brněnský Bronx, což je slangový název pro dříve opomíjenou čtvrť mezi Francouzskou ulicí a Cejlem, se mění v galerii pod širým nebem. Na štítových zdech bytových domů, v prolukách a na dalších příhodných místech vzniknou takzvané muraly, tedy velkoplošné malby.

Práce začaly v úterý. První malba s ironií zobrazuje zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, kterak kontroluje pokusný hrášek. Cílem je postupně vyzdobit 15 až 20 štítových zdí.

Za projektem nazvaným Městská galerie stojí spisovatel Martin Reiner, majitel brněnského nakladatelství Druhé město. Jako obyvatel Bronxu pozoruje dynamické změny, kterými čtvrť prochází. Chce, aby její nová tvář zahrnovala umění.

"Spousta lidí vnímá Bronx s dvacetiletým zpožděním, pořád je to pro ně čtvrť, kam se nechodí. Když se čtvrť podívá do zbytku města touto novou tváří, budou mít lidé důvod jít se sem podívat a zjistí, že je to úplně jiné místo než někdy v 90. letech," říká Reiner.

Také podle starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla z ODS má čtvrť potenciál, developeři staví nové bytové domy podle návrhů renomovaných architektů. Městská část ale cítí dluh z minulosti, kdy čtvrť nedostávala náležitou pozornost. Projekt Městské galerie podle Mencla zapadá do plánů na obnovu. Jako vzor zmiňuje berlínský Kreuzberg.

První muraly financuje město částkou asi 1,5 milionu korun na základě projektu, který získal podporu veřejnosti v participativním rozpočtu. Kromě podobizny Johanna Gregora Mendela na Cejlu vzniknou díla Evy Koťátkové, Petra Maliny, Františka Petráka a nejspíš i uznávaného Rusa Marata Danilyana.

Další muraly chce Martin Reiner financovat prostřednictvím vznikajícího spolku Nový Bronx z darů, komunitního financování či dotací. Vzniknou nejen na městských domech, ale také na objektech družstev nebo jiných vlastníků. V plánu je například dílo streetartisty Tima nebo práce Františka Skály v Úrazové nemocnici.

Autory prvního muralu, nazvaného Mendel kontroluje pokus, jsou Vendula Chalánková a Petr Lysáček. Jejich návrh pracuje s ironií a humorem, Mendel je postavička provedená charakteristickým rukopisem Chalánkové. Na stěnu návrh přenesou výtvarníci z ateliéru nazvaného Malujeme jinak. "Chodíme se jen koukat, nemusíme na to ani sáhnout. Je to ideální zakázka," říká s nadsázkou Lysáček.

Specialisté z Malujeme jinak si v pondělí večer návrh na stěnu promítli a zaznamenali základní obrysy.

"Teď začne velká omalovánka pro dospěláky," popisuje Lukáš Veselý krátce předtím, než s kolegy začne vyplňovat plochy fasádními barvami. Budou potřebovat desítky litrů, dále pak spreje na detaily. Nakonec malbu zalakují, aby nebledla. Na místě by měla vydržet roky - tedy pokud proluka nebude zastavěna.