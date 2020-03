Podcast Petra Viziny: Billboardy si beru osobně, říká anonymní umělec Timo

Na veřejná místa píše nebo sprejuje krátké básně i slogany, občas si hraje s logy a názvy firem. Jeho díla na legálních plochách, připomínající značky Albert nebo Home Credit, musela být na přání těchto společností zamalována. Před volbami v roce 2013 doplnil heslo českých komunistů S lidmi pro lidi portrétem umučeného faráře Toufara. Málokdy poskytuje rozhovory a toto je jedna z výjimek.

Muž vystupující pod přezdívkou Timo vystudoval brněnskou Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického, v tomto městě pak vytvořil odhadem přes 500 děl. Výběr z jeho prací zachytila biografie nazvaná b jako brno, kterou sestavil básník Martin Reiner a loni ji vydalo nakladatelství Druhé město.

Podcast s Timem si můžete poslechnout zde:

Déle než 20 let Timo pracuje anonymně. Fotografie k podcastu proto zachycuje jen jeho ruce. Obvyklé portréty anonymních tvůrců s kapucí nebo stínem přes obličej s fotografem Aktuálně.cz v rozhovoru zavrhujeme. "Tak se fotí oběti nebo naopak viníci. Myslím, že nejsem ani jedno z toho," směje se Timo.

"Jsem až neuroticky vytěkaný z veřejného dění," přiznává zájem o politiku. "Beru to osobně. Na billboardu někdo něco vykládá a mě to strašlivě vytočí, připadá mi, že mi kálí na hlavu a dělá si ze mě srandu. Některé billboardy jsem proto chodil strhávat. Když pršelo nebo bylo vlhko, šlo to docela dobře. Nebo jsem šel tomu člověku na billboardu alespoň vystříknout oči. Ale poslední dobou už nejsem tak vypružený, říkám si, že mi za to nestojí," konstatuje.

V politice mu vadí ústupky hrubé síle. "Stydím se, že u nás někdo ustupuje ruským nebo čínským výhrůžkám, to mě vytáčí doběla."

Rozhovor vznikl nedaleko tunelu, který spojuje pražské čtvrti Žižkov a Karlín. Na průčelí je sprejem vyveden Timův nápis Neboj. Motiv, který vznikl zhruba před osmi lety v Brně, autor vysvětluje jako reakci na všudypřítomnou reklamu.

"Přišlo mi to jako dobrý příspěvek k vycukanému soutěžení na ulici, kde mi nápisy vykládají, co mám dělat nebo co si mám koupit, abych byl úspěšný a šťastný. Pro člověka v depresích nebo smutku jsou ti šťastně vytlemení lidé z reklam úplně děsiví. Ujištění 'neboj se' je pro mě něco jako otevřená náruč, že se nemusíme účastnit těch chrtích závodů."

