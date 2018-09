Lisovnu a dílnu nahradí výstavy. Festival oživí opuštěný palác na pražské Florenci

Prázdný Desfourský palác, který se nachází poblíž pražské Florence, bude hostit festival 4+4 dny v pohybu. Přehlídka současného výtvarného umění, divadla a tance začne příští pátek 5. října.

Neoklasicistní Desfourský palác z poloviny 19. století za komunismu chátral. Chvíli v něm byla lisovna umělých hmot nebo rukavičkářská dílna. Nakonec budova přišla o pravé křídlo, aby bylo dost místa na nové sídlo deníku Rudé právo.

Po roce 1989 v paláci chvíli sídlila základní umělecká škola, dnes objekt patří pražskému magistrátu. A ten už Desfourský palác před třemi roky propůjčil pořadatelům festivalu 4+4 dny v pohybu, jenž se nyní vrací na téže místo.

Tehdy festivalový štáb sice seděl v sále, kde propadající se strop podpíraly trámy, avšak vstupní prostory, mramorové schodiště, chodba s mozaikovou podlahou a místnosti v prvním poschodí s bohatými nástěnnými malbami působily impozantně, napsaly tehdy v reportáži Hospodářské noviny.

Letos bude v Desfourském paláci opět soustředěn výstavní program 4+4 dnů v pohybu. Ukáže práce 50 autorů a stojí za ním několik kurátorů.

Jeden projekt nazvaný Neurčitost principu se má věnovat "různým podobám neurčitosti", Nina Moravcová s českými umělci vytvořila expozici nazvanou Začalo to vzpomínkou, Radek Váňa zaštítil výstavu Stories Are Us a Ondřej Horák ve svém výstavním projektu Praha-Hranice propojil výtvarníky s cizinci žijícími na českém území. Pavel Vančát pak představí výběr nejzajímavějších děl z výstavy děl evropských uměleckých škol Startpoint.

Divadelní program festivalu 4+4 dny v pohybu se uskuteční zejména v divadlech Archa, Ponec a v Centru současného umění Dox. Festival plánuje devět zahraničních a čtyři české premiéry.

Dramaturgie má výrazněji než dřív reflektovat složitost současné Evropy i světa, tvrdí pořadatelé. Divadelní část festivalu zahájí představení italského souboru Motus s názvem MDLSX, které je "psychedelickou one-woman show divadelní a filmové herečky Silvie Calderoniové".

Festival se zaměřuje na výtvarné umění, divadlo, performance či tanec. | Video: 4+4 dny v pohybu | 00:25

Syrský tanečník a choreograf Mithkal Alzghair v české premiéře představí performance Přemístění o útěku jako záchraně života, a zároveň coby ztrátě možnosti k návratu.

Britská umělkyně Deborah Pearsonová v dokumentární inscenaci History History History přiblíží jednu z největších uprchlických krizí 20. století: rok 1956, kdy z Maďarska odešlo až 300 tisíc obyvatel včetně dědečka autorky inscenace.

Nebudou chybět ani nová představení českých tvůrců - souboru Wariot Ideal, divadelního spolku Secondhand Women nebo site-specific performance Barbory Kleinhamplové a Terezy Stejskalové.

Oživování budov Festival 4+4 dny od svých začátků v 90. letech využívá opuštěné, chátrající či k demolici určené objekty a areály. Kulturními projekty oživil starou kanalizační čistírnu v Bubenči, opuštěné tovární haly ČKD Karlín, bývalý pivovar v Holešovicích, někdejší cihelnu v Šáreckém údolí, hokejový stadion HC Hvězda ve Vokovicích, tělocvičny Tyršova domu nebo bývalé Casino v Pařížské ulici.

Připravené jsou i programy pro rodiny s dětmi, debaty třeba o spolupráci měst a místních komunit nebo podpoře kultury ze strany samospráv.

Dále budou součástí přehlídky 4+4 dny v pohybu performance, většinou připravené na míru místům, kde se uskuteční. "Zvláštní pozornost je letos věnována performativnímu umění. Návštěvníky čeká řada uměleckých konfrontací speciálně zaměřených na setkání ve formátu jeden divák versus jeden performer," říká pořadatelka Denisa Václavová, podle níž si účastníci performance vyzkoušejí, jaký mají vztah k práci, jak vnímají hmatem nebo zda se dají zrychlovat částice.