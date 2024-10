Raper z nejslavnějšího amerického festivalu. V Česku vystoupí Tyler, The Creator

Při letošní půlnoční sobotní show na nejslavnějším americkém hudebním festivalu Coachella se za pomoci ocelových lanek vznesl nad pódium. Příští rok hvězdný raper, producent a také módní návrhář Tyler, The Creator přijede do Česka. Vystoupí 9. května 2025 v pražské O2 areně.

Tyler, The Creator přijede do Prahy podruhé, v roce 2016 koncertoval v Lucerna Music Baru. | Foto: Reuters

Vstupenky za cenu od 1390 korun bude v sítích Ticketmaster a Ticketportal možné koupit od příštího pátku 1. listopadu, oznámila agentura Fource Entertainment.

Podle ní třiatřicetiletý hudebník dorazí v rámci světového turné k albu nazvanému Chromakopia, které vydá již příští týden. Před několika dny z něj zveřejnil singl Noid. Videoklip, v němž účinkuje herečka Ayo Edebiri známá ze seriálu Medvěd, už na YouTube nasbíral miliony přehrání.

Podle webu AOL.com doprovodná koncertní šňůra začne v únoru 2025. Také před pražským koncertem se v rolích předskokanů představí raper Lil Yachty a hiphopové duo Paris Texas.

Tyler, the Creator se v minulé dekádě zařadil k předním osobnostem alternativní hiphopové scény. Nejprve spoluzaložil losangeleský kolektiv Odd Future, jímž později prošel mimo jiné Frank Ocean. "Tyler v klipech polykal šváby, policie ho zatýkala za podněcování násilí na koncertech a za homofobní i misogynní texty měl dokonce zakázán vstup do několika evropských zemí. Jenže pak Tyler oslavil třicetiny a provokace dávno zevšedněly," napsal o něm kritik Karel Veselý.

Sólovou dráhu zahájil Tyler, The Creator už mixtapem Bastard z roku 2009. Postupně do své hudby začleňoval prvky soulu, funku, R&B nebo popu až ze 60. let minulého století. Za desku Flower Boy z roku 2017 byl poprvé nominován na cenu Grammy, kterou pak získal s alby Igor a zatím posledním Call Me If You Get Lost z roku 2021.

"Vždycky jsem si připadal, jako že mě mezi sebe rapová komunita nepřijala. O to víc vám děkuju," řekl, když sošku přebíral. Na pódium pozval i svou dojatou matku. "Skvěle jsi mě vychovala," poděkoval jí umělec, který už má na kontě také Brit Award pro nejlepšího mezinárodního interpreta nebo MTV Video Music Award za objev roku.

Letos jej deník Los Angeles Times zařadil na seznam nejvlivnějších osobností tohoto druhého největšího amerického města. "Pečlivě si kolem sebe vybudoval jednu z nejoddanějších fanouškovských komunit a jeho hudební impérium dosahuje na špiči hitparád," napsal list.

Ten vyzdvihuje, jak se v Kalifornii narozený syn americké matky a nigerijského otce vypracoval z problémového hyperaktivního dítěte, jež za 12 let povinné školní docházky v USA vystřídalo 12 škol, ve světovou hvězdu. "Pořád je nejznámější díky hudbě, ale čím dál větší stopu zanechává také v oblasti módy," upozorňuje deník. Raper mimo jiné vymyslel vlastní řadu tenisek ve spolupráci s firmou Converse nebo navrhl luxusní kolekci oblečení a doplňků pro módní dům Louis Vuitton.

V americkém showbyznysu se dosavadním vrcholem jeho kariéry stalo vystoupení na festivalu Coachella, kde byl letos hlavní hvězdou sobotního večera.

Podle časopisu Billboard.com si připravil energickou osmdesátiminutovou show, do níž zahrnul své nejznámější tracky jako See You Again, Earfquake nebo New Magic Wand. Odlehčoval je přízemními proslovy a vtipy. Podstatnou část skladeb fanoušci v publiku odrapovali s ním.

"Co do vizuální stránky konkuroval vystoupení Lany del Rey. Hlavní pódium proměnil v pouštní krajinu. Uprostřed stál rozbitý přívěs, po stranách skalnaté svahy. Na jednom byl ironicky hned vedle ceduje zakazující kempování postavený stan," popisuje web.

Podle něho se scéna v průběhu večera měnila například v podmanivou pouštní bouři nebo noční výjev se zářícím měsícem.

V jednu chvíli se raper pomocí ocelových lanek vznesl do vzduchu a nad pódiem se objevila projekce létajícího talíře. Později přišli hosté: Donald Glover alias Childish Gambino zarapoval track Running Out of Time, zatímco A$AP Rocky uvedl songy Potato Salad a Who Dat Boy.

"Tyler vzpomínal, jak na Coachelle poprvé vystoupil roku 2011 ještě jako člen skupiny Odd Future a že to bylo hrozné. Po koncertě je neslavně musela vyvést ochranka kvůli tomu, že po návštěvnících festivalu stříleli z vodních pistolí. Zjevně mu ale Coachella dávno prominula," uzavírá Billboard.com.

Video: Singl Noid z nového alba Tylera, The Creatora