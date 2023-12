Turnerovu cenu získal transgender umělec. Na předávání vytáhl palestinskou vlajku

Vítězem britské Turnerovy ceny za současné umění se v úterý večer stal Jesse Darling, který vytváří instalace z betonu, záclon, kancelářských desek nebo výstražné šrafované pásky. Pětičlenná porota jej ocenila za dvě samostatné výstavy a záměrně chaoticky působící práce, které "odrážejí neurovnanost skutečného života".

Dle poroty Darlingovy sochy a instalace dokážou přeneseně vyjádřit třeba názor, že symboly moci jako vláda, náboženství, ideologie či impérium "mohou být stejně zranitelné a vratké jako lidská těla".

Vítěze oznámila galerie Tate, která soutěž organizuje. S cenou je spojena odměna 25 tisíc liber, v přepočtu asi 710 tisíc korun. Podle deníku Guardian vítěz v děkovné řeči zkritizoval někdejší anglickou premiérku Margaret Thatcherovou za to, že v britských školách omezila výuku výtvarného umění, načež z kapsy vytáhl malou palestinskou vlajku. "Protože ve světě probíhá genocida a já jsem o tom chtěl něco říct v BBC," vysvětlil později.

Oxfordský rodák Darling, kteří žije a tvoří v Berlíně, byl oceněn za výstavu No Medals, No Ribbons (Žádné medaile, žádné stuhy) v galerii Modern Art Oxford a za přehlídku Enclosures (Ohrady) v londýnském Camden Art Centre. "Porotu zaujala jeho schopnost nakládat s materiály způsobem, který umně vyjadřuje chaotickou realitu života," uvedli porotci. Podle listu The Telegraph je Darling první transgender vítěz v historii klání. Umělec se někdy označuje také jako transmaskulinní osoba, což znamená muže, jenž se narodil s pohlavními znaky připisovanými ženám, ale který se neztotožňuje s rolí, jaká mu na tomto základě byla přisouzena.

Do finále se probojovali čtyři umělci, vedle Darlinga také Rory Pilgrim plus umělkyně Ghislaine Leung a Barbara Walker. Díla všech čtyř jsou vystavena v galerii Towner Eastbourne na pobřeží Lamanšského průlivu, kde byl rovněž vyhlášen vítěz.

Práce Ghislaine Leung dle porotců testuje fyzické hranice galerií prostřednictvím předmětů, jako jsou fontány, chůvičky neboli monitory dětského dechu či hračky. Její dílo vyvolává otázky o čase, zábavě a práci.

Barbara Walker pokreslila stěny galerie tužkou portréty v nadživotní velikosti zobrazující lidi, kteří byli neoprávněně zadrženi a bylo jim vyhrožováno vyhoštěním. U Pilgrima porota oceňuje práci s hudbou a navázání vztahu mezi umělcem a komunitou.

Turnerova cena, pojmenovaná po anglickém malíři Williamovi Turnerovi, je vyhlašována od roku 1984 a považována za nejvýznamnější britské ocenění v oblasti výtvarného umění. Každoročně ji získává mimořádná výstava tvůrce narozeného nebo pracujícího v Británii, která se konala v uplynulých 12 měsících. V minulosti takto uspěli například Damien Hirst, Grayson Perry či Steve McQueen.

Loni cenu obdržela sochařka Veronica Ryan. Celkový rozpočet ocenění je 55 tisíc liber, po 10 tisících dostávají i tři finalisté, kteří nevyhráli. O vítězi rozhoduje pětičlenná porota. Předsedá jí Alex Farquharson, kurátor a od roku 2015 ředitel Tate Britain.