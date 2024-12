Přestřelka trvala několik hodin. Jude Law ve filmu loví americké nacionalisty

Tuto neděli uplyne 40 let od jedné z největších operací v novodobých dějinách americké FBI. Na Whidbeyho ostrově ve státě Washington více než sedm desítek agentů tajné služby obklíčilo dům Roberta Jaye Mathewse, vůdce militantní skupiny bílých nacionalistů, kteří prováděli ozbrojená přepadení a shromažďovali prostředky na svržení vlády. Přestřelka trvala několik hodin.

Jak píše agentura AP, událost připomíná nový hraný hollywoodský film The Order. V něm se Jude Law v hlavní roli agenta FBI snaží spojit zdánlivě nesouvisející řadu násilných činů na severozápadě USA a vypátrat, kdo za nimi stojí.

Nicholas Hoult ztvárnil Roberta Jaye Mathewse, lídra skupiny zvané právě The Order, v překladu Řád. Její členové přepadávali banky, útočili na synagogy i pornokina a také roku 1984 zavraždili židovského rozhlasového moderátora Alana Berga.

Podle AP se sice jedná o dávnou událost, v Americe však odkaz tohoto hnutí dodnes rezonuje a například někteří současní stoupenci krajní pravice se pravidelně vydávají na Whidbeyho ostrov, aby si připomněli Mathewsovu památku.

Film natočil australský režisér Justin Kurzel na motivy knihy The Silent Brotherhood autorů Kevina Flynna a Garyho Gerhardta. "Ten případ jsem neznal. Ale scénář mi připomněl filmy o loupežných přepadeních ze 70. let. Vypadalo to jako něco, co by mohli natočit Sidney Lumet nebo William Friedkin," popisuje režisér příběh, v němž nechybí automobilové honičky, přestřelky či přepadení bank a ozbrojených vozů. "Je to dobový film, zároveň je ale něčím nebezpečně současný," varuje autor.

Představitel hlavní role Jude Law zmiňuje, že na projekt bylo těžké sehnat peníze. Nakonec ho sám produkoval prostřednictvím své firmy Riff Raff.

"Odkazuje ke všem těm úžasně úspěšným filmům ze 70. let a 80. let, na které lidi chodili do kin tak, jako se teď chodí na velkorozpočtové snímky. O to je zvláštnější, že dnes na tenhle typ děl často peníze neseženete," podivuje se herec.

Na scénáři Law oceňuje, že vůdce bílých nacionalistů a nebezpečně charismatického fanatika Mathewse nehodnotí. Stejně tak jeho přívržence neukazuje v jednoznačně negativním světle.

"Zahrát někoho takového znamená pokusit se ho co nejvíc pochopit. Jak žil, co se mu přihodilo, že se z něj stal někdo takový," doplňuje Mathewsův představitel Nicholas Hoult. Ten oceňuje, že režisér Kurzel mimo jiné požádal oba herce, aby se v soukromí nesetkali dřív, než se jejich postavy setkají před kamerou. Podle Houlta scéna díky tomu působí dynamičtěji. "Je v tom adrenalin, jaký byste nedokázali jen tak předstírat," myslí si.

Kurzel šel ale podle agentury AP ještě dál. Aniž by to Houltovi řekl, v jednu chvíli například poprosil Judea Lawa, aby svého kolegu jeden den sledoval v kanadském městě Calgary. "Nic moc převratného se ale nedělo. Kurzel pro své herce prostě sepisuje nejrůznější manifesty a dává jim takovéhle úkoly. Myslím, že nám to oběma přišlo zajímavé. Byla to další cesta, jak se přiblížit těm postavám, které hrajeme," shrnuje Jude Law.

Film zatím nenašel českého distributora. Premiéru měl v září na benátském festivalu a zatím sklízí pozitivní ohlasy. Na webu rottentomatoes.com jeho průměrné skóre činí 91 procent.

Britský deník Guardian si všímá, že neonacisté se ve snímku odvolávají na stejnou knihu, ke které se dodnes hlásí část americké krajní pravice včetně některých účastníků útoku na Kapitol z roku 2021. Fanatickému lídrovi skupiny volajícímu po apokalyptické revoluci v jednu chvíli jiný extremista radí, že když ubere na násilí, do deseti let bude mít své zástupce v Kongresu i Senátu a změny může začít dělat tam.

"Nehledě na to je ale už dlouho před koncem filmu jasné, že The Order se kromě historie amerického fašismu vyjadřuje také k jeho aktuální podobě," myslí si Guardian.

Podle něj snímek funguje jako dokumentární drama i přímočarý akční thriller. Není bez chyby, některé scény působí příliš pateticky a například ženské postavy nejsou dostatečně rozvinuté. Přesto si film u anglického listu vysloužil čtyři hvězdičky z pěti.

Server Variety.com snímek také chválí. "Je plný přepadení, sledování, přestřelek či výslechů. A dost často to znamená strhující podívanou," píše web, podle nějž Jude Law v roli čestného, avšak zároveň vnitřně zlomeného agenta FBI podává "svůj možná nejprocítěnější výkon".

Podle britské BBC je The Order ponuré, plynulé, skvěle zahrané a krásně natočené konvenční drama se spoustou akce. Přesto není až tak napínavé, jak by být mohlo. Za ještě větší chybu však recenzent považuje fakt, že Nicholas Hoult hraje vůdce skupiny až příliš charismaticky. "Možná ho vyobrazuje věrně, ale v jeho podání Mathews působí téměř až sympaticky. Nelze se ubránit obavě, že lidé, kteří tyto pokřivené názory sdílejí, budou mít film The Order radši, než si asi režisér přál," uzavírá BBC.