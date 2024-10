Recenze: Pro diváky StarDance. Seriál Taneční je jen o trochu lepší než soap opera

Saša Rašilov nejmladší má dobrý důvod, aby se ve své nové televizní roli prakticky neustále tvářil zakaboněně. Věčně nespokojenému učiteli tance dali tvůrci seriálu Taneční příjmení Kulhánek, zatímco jeho dřívějšímu a nejspíš opět zase současnému sokovi o poznání důstojnější jméno Král. A také o hlavu větší výšku, neboť ho hraje Roman Zach.

Režisér Jiří Vejdělek natočil hvězdně obsazený projekt. Taneční, které v pátek večer začne vysílat TV Nova a sledovat je lze také ve videotéce Voyo, jsou předurčeny k úspěchu. Proč? Protože nepochybně osloví podobné publikum jako jeden z nejúspěšnějších, byť také nejnudnějších reality TV formátů konkurenční České televize StarDance.

Po prvních epizodách hraná novinka vskutku vyniká jednou podobnou kvalitou. Také je v ní nulové napětí. StarDance však nestojí na konfliktu, chce jen nabízet hezké obrázky. Taneční se coby seriál pochopitelně musí pustit do střetů. Především do takových, jaké může nabídnout maloměstské prostředí. I když ústřední "drama" bublá už u rodinné večeře.

Kulhánek v podání Saši Rašilova je stejně přísný otec a manžel jako učitel tance. Vše musí mít nalajnované, což nelibě pociťuje manželka hraná Jitkou Ježkovou. Obzvlášť když synkovi pravidelně přizvukuje tchyně ztělesněná Danielou Kolářovou, jejíž vlastnosti zjevně podědil. A která se ráda zve na rodinné večeře, aby mohla kritizovat, že snacha není podobně výkonná žena v domácnosti, jakou byla kdysi ona.

Manželce tak zbývají jen vzpomínky na dobu, kdy s Kulhánkem tvořili nejen životní, ale také taneční pár a vyhrávali soutěže. Teď už tančí jen tak, jak muž píská.

Stejně modelově, jako zní popis této rodinné konstelace, se v prvních epizodách odvíjí samotný seriál.

Hodinová stopáž jednotlivých epizod působí neúnosně, scénář Ivany Hokrové naděluje postavám takzvaná mluvící příjmení a také řadu strojených dialogů. Během nich protagonisté často nehovoří mezi sebou, ale k publiku. V nepřirozených výměnách sdělují, jak se k sobě jednotliví hrdinové mají či jaká je jejich minulost. A pochopitelně všichni přehrávají, aby se vešli do typizované role, kterou jim tvůrci vetkli.

Ze zajetých kolejí vyvádí Oldřicha Kulhánka příjezd jeho dřívějšího soka v lásce i tanci Karla Krále. Ten dostává nabídku vést taneční hodiny na místě, jež dosud pronajímala Moničina matka. Jenže nyní hledá náhradu za lektora, který si zlomil krček.

Představa, že by měl v rodinných prostorách u tchyně "kralovat" nepřítel Král, popudí Kulhánka natolik, že změní své dřívější rezolutní odmítnutí se lekcí chopit.

Náčrt děje samozřejmě zní jako z nějaké pradávné operety. To by asi nutně nevadilo v oddechovém seriálu bez větších ambic, kdyby měl švih a tah na branku. Jenže dění na obrazovce se posouvá v unaveném tempu a co hůř, nijak jistě nepůsobí ani snímání tanečních choreografií.

Například závěrečná sekvence první epizody se odehrává na soutěži, kde má vznikat napětí mezi konkurenčními páry, kde tančí také potomci rivalů Kulhánka a Krále. Sekvence je však sestřihaná v krátkých, sotva dvouvteřinových záběrech, které neumožňují ani užít si ladnost tance, ani vyčíst z dění jakékoli drama či emoce aktérů.

0:39 První díl seriálu Taneční vysílá TV Nova v pátek večer. | Video: TV Nova

Osmidílná série staví na nostalgických či traumatických vzpomínkách, jaké většina diváků bude mít na vlastní taneční.

Ani tato citová "výhoda", kterou tvůrci celkem snadno u publika získají, ale neumenší pocit, že se vše odvíjí podle až příliš zřejmých mustrů. A že to ubíhá v rytmu až příliš pomalého ploužáku.

Místní mládež vnáší do dění perspektivu, která u pamětníků nebyla v kurzu. Zatímco nenávist dřívějšího pubertálního osazenstva tanečních lekcí pramenila z čistě pudového odporu k činnosti, jejíž ovládnutí nedává v moderním světě žádný valný smysl, náctiletí v Tanečních to umí pojmenovat zcela zřetelně.

"Společenské tance jsou prý odrazem patriarchálního útlaku," tlumočí jedna z dívek pocity své sestry. "To je vlastně v zásadě pravda, ale taky je to zábava," říká Olivie, Kulhánkova dcera a "oběť" jeho trenérských metod.

Když si v tomto módu "hlavně nemít na cokoli moc silný názor" přeříkávají věty ze scénáře mladí, působí to alespoň o něco přirozeněji než sledovat životní zmar Oliviiny matky Moniky, kterak musí odpovídat na manželovy dotazy, co bude k večeři. Či debaty dalších postav v kavárně, jen naprázdno natahující čas.

Taneční jsou vlastně jen o kapku - opravdu drobnou kapku - pompézněji natočenou obdobou klasických nekonečných soap oper z produkce Novy. Je ovšem otázka, proč tento typ produkce přesouvat do hlavního vysílacího času a dávat mu hodinovou stopáž.