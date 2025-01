Studio Ypsilon má nového ředitele, ten chce soubor v nynější podobě zrušit

Novým ředitelem pražského divadla Studio Ypsilon, jehož zakladatel a dlouholetý šéf Jan Schmid vloni zemřel, se od 1. března stane děkan pražské DAMU František Tománek. Jeho koncepce počítá s výhledovým zrušením stávající podoby souboru. Výsledky výběrového řízení toto pondělí schválili radní hlavního města, jehož je divadlo příspěvkovou organizací.

Tománek plánuje transformovat scénu na výukové a umělecké pracoviště DAMU. To podle serveru iRozhlas.cz kritizují členové souboru.

Tománkova koncepce jako důvody pro zrušení souboru uvádí mimo jiné nízkou míru ekonomické soběstačnosti, dlouhodobě slabou návštěvnost či vysoké provozní náklady. Naopak DAMU podle něj čelí nedostatku prostor pro zkoušení a výuku studentů. Výhledově se tak městská příspěvková organizace stane pracovištěm školy.

Náměstek primátora Jiří Pospíšil z TOP 09, který má v gesci kulturu, v pondělí ujistil, že divadlo rozhodně nezanikne. Jen se musí transformovat, aby mělo lepší ekonomické výsledky. "Většině divadel dáváme kolem 70 procent rozpočtu, tady jsme dávali 80 až 85 procent," argumentuje za magistrát Pospíšil.

Podle něj v tuto chvíli nelze říct, o kolik procent méně bude nový ředitel potřebovat. "Záleží, jak bude rozpočet sestaven, jakou částkou se bude podílet DAMU. My to pak doplníme, aby divadlo mohlo bez problémů fungovat," slibuje Pospíšil.

Dát divadlu "nový obsah"

Podle Jiřího Pospíšila Studio Ypsilon v posledních letech zaznamenalo špatné ekonomické výsledky. "Musí to ze svých daní platit všichni Pražané. Divadlo má malou návštěvnost, to je bohužel realita. Určité změny musí nastat, ale takové, které nebudou divadlo degradovat, ale dají mu nový obsah. Byl vybrán významný kandidát, děkan DAMU, není to osoba někam nastrčená, aby ukončila činnost divadla," pokračuje Pospíšil, podle nějž při jednání o budoucnosti Ypsilonky padaly i názory, že by měla být úplně zrušena.

Dle nově jmenovaného ředitele Tománka, který je zároveň děkanem DAMU, má příspěvková organizace Studio Ypsilon ve stávající podobě fungovat do června 2026. Tím skončí i pracovní smlouvy současných zaměstnanců. "To, jakým způsobem budou pracovní poměry obnoveny, záleží na tom, jak povedeme diskusi o dramaturgii a jaké finanční prostředky budeme mít k dispozici," konstatuje.

Další spolupráci stávajícího hereckého souboru s divadelní školou bude řešit pracovní skupina, v níž mají mít svého zástupce magistrát, DAMU i herci. "První krok, který chci udělat, je ustanovení pracovní skupiny. Budeme se domlouvat na tom, jak vytvářet dramaturgický plán, jakou formou bude koexistovat stávající soubor, respektive část souboru, která má chuť, čas a zájem na tom projektu spolupracovat, se studentskou částí," naznačuje nový šéf.

Novou náplní studia by se měly stát projekty studentů DAMU. Tománek předpokládá, že škola by divadlo využila pro klauzurní, absolventské i bakalářské inscenace, stejně jako kusy, které vznikají z iniciativy studentů. Konat by se tu také mohly workshopy. A kromě toho hodlá Tománek zachovat současnou tvorbu.

Jedeme dál

Podle herce Petra Vacka mají jeho kolegové obavy ze zrušení souboru, protože o Tománkově koncepci skoro nic nevědí. "Zatím čekáme na nějaké oficiální prohlášení magistrátu. Rádi bychom se také potkali s panem Tománkem, abychom konečně zjistili, co v té jeho koncepci je," řekl. "Pana Tománka jsem v životě neviděl, vím, že dělá na DAMU a že by chtěl, aby v divadle byla další školní scéna Divadla DISK. Ale jak to dopadne, to nevím," dodal herec Jiří Lábus.

Studio Ypsilon nicméně dostalo od magistrátu ujištění, že nezanikne, sdělila v pondělí odpoledne Blanka Pechová, která scénu vede. Připouští ale změnu právní formy a užší spolupráci s DAMU. Podle Pechové to vyplynulo ze schůzky s ředitelem magistrátního odboru kultury Jiřím Sulženkem a dalšími včetně Karla Tománka.

"V pátek jsem měla jednání na magistrátu a byla jsem ujištěna, že Ypsilonka pokračuje dál," popisuje. "Možná dojde k nějakým změnám právní subjektivity, nicméně to neznamená konec Ypsilonky, jenom administrativní změnu. A nebude to dřív než ke konci roku 2026," interpretuje jednání Pechová.

Podle ní studio do výběrového řízení vyslalo svého kandidáta, Petra Jančaříka, respektuje ale Tománkovo vítězství. "S novým panem ředitelem se budou hledat cesty, jak Ypsilonku zabezpečit ekonomicky, protože ekonomická bezpečnost Ypsilonky je základ jejího dalšího trvání. Jaké cesty k tomu byly zvoleny, se bude projednávat během let 2025 a 2026," doplňuje pověřená ředitelka příspěvkové organizace města, která se pozice ujala po loňském úmrtí zakladatele scény Jana Schmida.

Kandidáti ve výběrovém řízení byli podle Pechové tři a členové souboru se zatím nemohli seznámit s žádnou koncepcí. Zásadní spolupráce s DAMU, odkud Tománek přijde, by Pechové nevadila, škola by pro Ypsilonku byla strategickým partnerem. "Před lety taková spolupráce existovala, bylo tu takzvané studio Studia Ypsilon," zmiňuje Pechová.

Soubor nyní zkouší, 28. ledna ho čeká první premiéra v roce 2025, inscenace nazvaná Silvestr s Jaroslavem Ježkem, jež měla předpremiéru už v prosinci. V únoru herci začnou připravovat další novinku a pak ještě jinou. "Jedeme dál, když nebudeme pracovat, opravdu nás zruší," dodává Blanka Pechová.

Přes 40 milionů

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil vloni zesnulý Jan Schmid. Tvůrčí metodou Ypsilonu byla od začátku kolektivní improvizace, programově pracoval s řízenou náhodou, neukončeností a humorem. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze. Podle poslední výroční zprávy zveřejněné na webu divadla dalo hlavní město na provoz instituce v roce 2023 zhruba 41 milionů korun.

"Soběstačnost organizace je pod 20 procent a dlouhodobě neplní očekávanou návratnost investic," stojí v koncepci nastávajícího ředitele. Podle něj má ve spolupráci s katedrou DAMU po transformaci vzniknout udržitelný model financování z grantů, kulturních fondů a mecenášství. Úprav se mají dočkat i prostory divadla ve Spálené ulici tak, aby vyhovovaly výukovým a experimentálním potřebám divadelní fakulty. Prostor má fungovat mezioborově ve spolupráci s dalšími fakultami AMU a dalšími kulturními institucemi.