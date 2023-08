Soubor Spitfire Company získal v Edinburghu cenu za přestavení o ruských masmédiích

Český divadelní soubor Spitfire Company dostal na světové divadelní přehlídce The Edinburgh Festival Fringe ve Skotsku jednu z hlavních divadelních cen. Odnesl si ji za absurdněhumorné večerní zpravodajství ruské televize Konec člověka?!?, se kterým letos od 7. srpna reprezentuje v Edinburghu Českou republiku, informovala za soubor Adéla Brabcová.

"Jsem šťastný, že se nám povedlo proměnit nominaci na hlavní cenu ve vítěznou. To pro Konec člověka?!? znamená úplně novou budoucnost. Čeká ho obnovené uvedení v Čechách a doufám, že i ve světě, protože o představení se začínají zajímat promotéři prestižních festivalů a divadel," řekl Petr Boháč, režisér a spoluzakladatel Spitfire Company.

Cena The Scotsman Fringe First Award je nejstarším udíleným oceněním a je dedikována inscenacím, které se nebojí experimentovat a hovořit o palčivých sociálních a existenciálních tématech. O možném ocenění podle Boháče nasvědčovaly pochvalné recenze z řad kritiků The Guardian, The Telegraph i The Scotsman, které během festivalu vycházely. "Kritici nejvíce oceňovali angažovanost propojenou s krutým absurdním humorem vytvářející směs silných divadelních obrazů," doplnil Boháč.

Konec člověka?!? je inscenace o moci bezmocných, ve které se Petr Boháč nechal inspirovat literární tvorbou významné současné běloruské spisovatelky a nobelistky Světlany Alexijevičové. V jeho podání vznikla inscenace, která je mrazivou zprávou o životě v zemi plné dezinformací konstruovaných vládními masmédii současného Ruska nebo Běloruska. Do rolí televizních moderátorů obsadil ruské performery Ingu Zotovovou-Mikšinovou (Zotova-Mikshina) a Romana Zotova-Mikšina (Zotov-Mikshin), kteří už řadu let žijí a tvoří v Praze.

Jejich autenticita a schopnost ostře osvětlit ruskou současnost a sovětskou minulost vnáší do inscenace uvěřitelnost a notnou dávku černého humoru. Vzhledem k aktuálnosti tématu se umělci ze Spitfire Company rozhodli všechna vystoupení na The Edinburgh Festival Fringe věnovat běloruské vězeňkyni svědomí Palině Šarendě Panasjukové a poslat jí z každého uvedení pohlednici. Každé představení Konec člověka?!? tak je nejen připomínkou současné totalitní moci Ruska a Běloruska, ale i případu Paliny, kterou Lukašenkův totalitní režim drží v zajetí.

Soubor Spitfire Company se na festivalu Fringe poprvé představil v roce 2013 s multižánrovým projektem One Step Before the Fall, který tematizuje motiv boje, vyčerpanosti, projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu. Za tento počin si odnesl Herald Angel Award a nominaci na Total Theatre Awards. Dva roky poté získal nominaci Total Theatre Awards za představení Antiwords inspirované dílem Václava Havla. Stejnou nominaci obdržel i v roce 2017 za představení Vypravěč pojednávající o tématu úmrtí dítěte. Posledním vystoupením byla Miss Amerika s Miřenkou Čechovou.