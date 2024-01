Konec zírání na špičky bot. Kapela Slowdive překročila stín žánru shoegaze z 90. let

Dříve si zírali na špičky bot, svou hudbu balili do husté zpětné vazby elektrických kytar a utápěli v ní vokály. Slowdive se proslavili začátkem 90. let minulého století jako jedna z vůdčích kapel scény, kterou britští novináři původně posměšně pojmenovali shoegaze.

Na boty si muzikanti zírali, protože pod sebou měli změť pedálů, efektů a krabiček, pomocí nichž zkreslovali zvuk. Zároveň se jako stydliví náctiletí vyhýbali pohledům do publika a jejich hudba byla o abstraktních i intenzivních pocitech teenagerů.

Dnes už tyto emoce čtveřice padesátníků - v čele se zpěvačkou Rachel Goswell a kytaristou Neilem Halsteadem - umí pojmenovat. Dokazuje to loňská deska Everything Is Alive, se kterou překročili svůj stín z "devadesátek". Tuto neděli 28. ledna ji Slowdive představí v pražském prostoru Archa+, dosud známém pod názvem Divadlo Archa.

Jako by si nejprve museli něco odžít a získat s věkem odstup. Na boty zírají mnohem méně, stojí čelem k divákům a introvertní clona, kterou jim obstarával kytarový hluk, je pryč. Jak ukazuje záznam z loňského ročníku festivalu Glastonbury, Neil Halstead s Rachel Goswell dokonce občas nasměrují pohledy do obecenstva.

Ona pro shoegaze typická stydlivost možná plynula také z toho, že v tak útlém věku spolu neuměli komunikovat: o vztazích romantických nebo mezi členy v kapele. Bylo jim kolem patnácti let, když spolu začali zkoušet; ani ne dvacet, když podepsali smlouvu s Alanem McGeem ze slavného labelu Creation Records, čímž se ocitli v katalogu vedle sestav jako My Bloody Valentine nebo Primal Scream; a teprve v pětadvaceti už se rozpadli.

Slowdive se ocitli na horské dráze, kterou poháněl britský hudební tisk. Kritici a kritičky měli ve srovnání s dneškem neuvěřitelnou moc a určovali, co se bude poslouchat, jak a kdy.

Kapela byla na vrcholu po vydání debutové desky Just for a Day z roku 1991, kterou časopisy Melody Maker nebo NME opěvovaly. Když dva roky nato zveřejnila své nejslavnější album Souvlaki, titíž novináři už si z ní utahovali.

Mělo to do jisté míry společenský rozměr, i když padlý na hlavu: kritici ze střední třídy se posmívali skupinám jako Slowdive nebo Chapterhouse, že jejich členové pocházejí z dobrých rodin a vychodili prestižní školy. K tomu se měnily nálady i styly - Nirvana s albem Nevermind odstartovala masivní vlnu amerického grunge a vydavatelství Warp zveřejnilo ambientní kompilaci Artificial Intelligence. To změnilo způsob, jakým se poslouchala elektronická hudba: už se nemusela valit z velkých soundsystémů. Z kolektivní euforie se vyvinula v introvertnější formu pro sluchátka.

Shoegaze byl v mnohém přesahový žánr: elektrické kytary používal úplně jinak než rockeři, oproti nimž riffy rozpouštěl do ploch a textur. Ambient a elektronika daly shoegazu - konkrétně britským Seefeel nebo pražským Ecstasy of St. Theresa, toho času nahrávajícím desku Free D v Londýně - nástroje a technologie, jak tuto myšlenku posunout ještě dál. Navíc začaly být v módě taneční remixy kytarových desek a experimentovalo se.

Z těchto odstředivých sil vzešlo druhé album Slowdive nazvané Souvlaki, které vyšlo v listopadu 1993 a před necelými třemi měsíci oslavilo 30. výročí.

Neil Halstead tou dobou poslouchal elektroniku, hlavně producenta Aphexe Twina, a k nahrávání přizval vynálezce ambientu Briana Ena. Jeho vliv je slyšet především v éterické skladbě Souvlaki Space Station, po rytmické stránce zároveň inspirované dubem.

Éterické skladba Souvlaki Space Station z alba Slowdive vydaného roku 1993. | Video: Creation Records

Slowdive jako by se touto nahrávkou odpoutali a začali experimentovat. Hudební kritika ji odsoudila coby "snobárnu", i když skrývala okouzlující balady Some Velvet Morning nebo Here She Comes - trochu v duchu Velvet Underground napsanou rozchodovou píseň. Halstead ji věnoval spoluhráčce Rachel Goswell, s níž v období jejich největší slávy chodil.

Tou dobou už ale naplno propukla mánie okolo žánru britpop a začaly se víc poslouchat rockové hymny Oasis nebo Blur. Zpěvák Richey Edwards z Manic Street Preachers slavně prohlásil, že "Slowdive nenávidí víc než Hitlera". Stal se z nich snadný terč.

Následující album Pygmalion tisk označil za "komerční sebevraždu", Alan McGee je vyrazil z Creation Records a to společně s dalšími neshodami vyústilo v rozpad Slowdive. Přesto dnes bývají obě desky považovány za klasiku a zestárly víc než dobře.

Podobný osud potkal i jiné mladé shoegazeové kapely, které nebyly připravené na slávu - členové spolu přestali komunikovat, vstupovala do toho ega, neunesli to.

Na jednom pódiu se původní sestava Slowdive potkala až po dvaceti letech v roce 2014. Objela všechny důležité festivaly, i když některá vystoupení působila rozpačitě. Eponymní deska z roku 2017 představovala důstojný návrat a byla jednou z jejich nejhlučnějších. Teprve loňské, v pořadí páté album Everything Is Alive ale dokazuje, že Slowdive jsou schopní přijít se zvukem zachycujícím, kde se dnes nacházejí.

Je obdivuhodné, že po tolika letech to dali dohromady - ostatně Rachel Goswell a Neil Halstead se přátelí od útlého dětství.

Novinku výstižně pochválil novinář Jayson Greene v recenzi pro server Pitchfork.com. "Je to první nahrávka, kde můžete slyšet a cítit tíhu těch všech let (kdy spolu Slowdive nebyli). Taky stíny všech ztrát, které tvoří kontury života okolo padesátky," napsal.

Skladba Shanty z nového alba, jak ji Slowdive zahráli ve studiu newyorského rádia WFUV. Foto: Profimedia.cz | Video: WFUV Public Radio

Na začátku jejich kariéry stál příslib věčného mládí, dnes to jsou svatby, děti, rozvody, šedivějící vlasy. Everything Is Alive se rodilo během pandemie, která každému někoho vzala: Rachel Goswell zemřela matka, bubeníkovi Simonu Scottovi otec.

Neil Halstead není doslovný, jeho texty ovšem vyprávějí o plynutí času a opakovaně se v nich objevují "duchové". Ale jsou tu také světlo a naděje: pomalou post-rockovou baladu Prayer Remembered napsal tři dny po narození syna. Stopy po kytarovém feedbacku neboli zpětné vazbě jsou slyšet především v úvodní kompozici Shanty, kde se proplétají se syntezátorovou linkou a krautrockovou rytmikou.

Na Everything Is Alive převažuje snová elektronika, celkově je album jemnější a smířlivější; víc dreampop než shoegaze.

"Řekla bych, že si to dnes víc užíváme. Po osobní stránce je to naštvání a zneuznání okolo Souvlaki a Pygmalionu pryč. Užíváme si, že jsme spolu," řekla Rachel Goswell serveru The Quietus. Čím jsou starší, tím víc si všímají mladých lidí v publiku. "Cítím se tak trochu jako jejich matka," dodává.

O mladém posluchačstvu Slowdive z řad generace Z mluví také čísla a algoritmy: s deskou Souvlaki se stali nepravděpodobným hitem sociální sítě TikTok, která loni žila shoegazem. Jen hashtag #slowdive tam má nyní 276,4 milionu sledujících. V Praze tak před publikem stane kapela, jejíž romantický něžný noise bezpečně spojuje generace.