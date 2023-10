Terapie kouřem. Film z estonské sauny je tak intenzivní, až se publiku rosí čelo

Opar kouře se převaluje po záhybech nahých ženských těl, kterým je kamera tak nablízku, že se jich skoro dotýká. Snímek režisérky Anny Hints zavádí diváky do estonské kouřové sauny, jež patří k památkám na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A nachází tam intimní, byť leckdy drsné příběhy protagonistek, pro něž je saunování rituálem i svébytnou formou terapie.

Z dřevěné chatičky na kraji jezera v lesích v jihovýchodním Estonsku stoupá dým. A pára se povaluje i nad dírou v husté vrstvě ledu, kterou právě vysekala jedna z žen chystajících se na tradiční rituál.

Režisérka Anna Hints tuto tradici sama zná od dětství. Z pobytu ve stísněném prostoru sauny vykouzlila pozoruhodný dokument nazvaný Sestry z kouřové sauny, který vyhrál cenu za režii na americkém Sundance. Teď ho uvádí jihlavský festival dokumentárních filmů, který potrvá od 24. do 29. října.

Poetika snímku vychází z důvěry hrdinek, jež se nejen nestydí nechat spočinout kameru na vlastních tělech. Především se nezdráhají odhalit své nitro a mnohdy neradostné zkušenosti.

Jak zazní v jedné ze scén, Estonci neznají slovo láska, či ho přinejmenším nepoužívají. "To je nějaké zvíře?" vtipkuje jedna z žen, když imituje reakci vlastního otce. A pozvolna přibývají jiné, mnohdy anekdotické vzpomínky na situace, které přitom samy o sobě k smích příliš nejsou.

Jedna z protagonistek vzpomíná, jak se kdysi po pěti letech vrátila domů. Chtěla rodiče překvapit. Když ji ale spatřila matka, jen úsečně poznamenala: "Hm, jsi doma." Stejnou větou později reagoval otec, když dorazil. Žádné objímání, žádné otázky, zato často přísná výchova a opatrné našlapování okolo otázek, které by někoho mohly pohoršit - ať už je to první menstruace, nebo nutnost udržet si panenství.

V vršícími se minutami nenápadného, ale zvláštně podmanivého filmu přibývá vzpomínek. Ty jsou mnohem traumatičtější než někdejší holčičí zmatení z nepochopení vět typu "Hlavně si udrž kalhoty na sobě".

Otevřená svědectví o potratech, porodu mrtvého dítěte či znásilnění přicházejí spontánně, jako by přítmí skýtalo bezpečnou zónu a teplo neuvolňovalo jen tok krve v žilách, ale také pomáhalo rozpouštět sociální a další zábrany.

Anna Hints často snímá jen části obnažených těl, leckdy tak abstraktní, že zprvu není jasné, o jaké anatomické křivky se jedná. A ženám, které hovoří, jen zřídka hledí do obličeje.

Výsledkem je přímý opak nějakého voyeurství, místo zaostření pohledu se vnímání diváků spíše rozpouští v prostoru sauny, bystří se další smysly, skoro jako by ritualizovaně roztírané hrudky soli vstupovaly i do naší pokožky a jako by rány metlou z březových větviček masírovaly i naše záda.

Režisérka zachycuje několik rituálů v průběhu různých ročních období. Jen občas opouští prostor chaty, většinou když sleduje ženy, jak chystají dřevo a další náležitosti na přípravu sauny. Když se smáčejí pod chladící hladinou vody, případně když probíhá nějaký sedánek se zvuky tahací harmoniky. A podobně zřídka snímek doprovází až šamansky působící hudební podkres.

Celek ale nikdy nepůsobí jako výplod nějaké módní estoriky, naopak jde o ponor do čehosi až prapůvodního, do praktik, které zdaleka nejsou ozdravné jen pro tělo.

K místnímu saunování nepatří jen vykuřování dřevem a lískání větvemi stromů, ale také rytmizované pokřiky či dupání, jež sílí úměrně tomu, jakých traumat se ženy zbavují. "Vypudit všechnu bolest, vypudit všechen strach," skandují v jednom ze závěrečných momentů.

Mohlo by to vypadat jako udržování nějakých dávných, k zániku odsouzených tradic. Jenže největší silou Sester z kouřové sauny je schopnost přenést na publikum pocit, že jde o něco živoucího, ba přímo potřebného.

Jemný snímek si umí ve správnou chvíli dupnout, nabízí okamžiky sounáležitosti a vtipkování, stejně jako hlubokých prožitků, které si žádají odvahu a empatii.

Právě um, s nímž Anna Hints vtahuje diváky do tohoto uragánu emocí, jak mísí jemné, důvěrní, intimní chvíle s osvobozující, až emancipační sílou, z toho činí natolik intenzivní prožitek. Aniž by se byť na moment dostavilo podezření, že snímek chce především manifestovat nějakou moderní feministickou agendu. Na to je až příliš upřímný a otevřený.

Režisérka nemluví jen o zkušenostech protagonistek, dotýká se různých zákoutí povahy estonského národa a vytahuje je na povrch, tak jako sůl na potící se kůži vyhání nečistoty. Ta očistná energie je místy až nakažlivá.