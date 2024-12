"Svůj úkol jsem splnil." Proruský tanečník Polunin oznámil, že opustí Rusko

Hvězda světového baletu Sergej Polunin, který podpořil ruskou válku na Ukrajině a v jednu chvíli měl na těle hned třikrát vytetovanou podobiznu prezidenta Vladimira Putina, se rozhodl opustit Rusko. Tanečník ukrajinského původu to podle agentury AFP oznámil na sociální síti Instagram. "Můj čas v Rusku dávno vypršel. Myslím, že svůj úkol jsem tu splnil," prohlásil.

Pětatřicetiletý umělec neuvedl konkrétní důvod, proč se hodlá odstěhovat. Řekl, že se mu v Rusku dostávalo "všeho, co potřeboval", ale že v životě "nastane čas, kdy člověk pochopí, že jeho duše není na svém místě".

Tanečník z Ruska odjede se svou ženou Jelenou a třemi dětmi. "Ještě ale není jasné, kam zamíříme," konstatoval Sergej Polunin.

Ten si podle ruského serveru RBK v létě stěžoval, že mu poštou chodí nevyžádané balíčky, a vyjádřil obavu, aby některý z nich neobsahoval výbušné zařízení. Dle agentury AFP se zároveň obával, že ho někdo sleduje.

Sergej Polunin začátkem minulé dekády zářil v londýnském Královském baletu, než se stal hlasitým stoupencem ruské invaze na Ukrajinu a podporovatelem prezidenta Vladimira Putina. Už v roce 2014 podpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu, stejně jako pak v roce 2022 plnohodnotnou invazi.

V roce 2019 převzal ruské občanství a vloni mu ruský prezident Vladimir Putin udělil cenu, za což se mu Polunin odvděčil tím, že letos Putina podpořil v prezidentských volbách. Právě z Putinova pověření byl také Polunin jmenován ředitelem divadla a taneční akademie v Sevastopolu. Toto černomořské přístavní město Rusko kontroluje od anexe Krymu v roce 2014.

Polunin, který si mezitím na hruď a ramena nechal udělat tři tetování s Putinem, jako by se ale v posledních měsících ocitl v nepřízni režimu.

V srpnu jej v čele taneční akademie nahradila Marija Alexandrová, bývalá primabalerína Velkého divadla v Moskvě. Začátkem prosince Polunin na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž řekl, že "strašně lituje" lidi v Rusy bombardované vesnici nedaleko ukrajinského Chersonu, odkud pochází jeho rodina.

Před týdnem ruská ministryně kultury Olga Ljubimovová oznámila, že v čele sevastopolského divadla Polunina nahradí světoznámý ruský basista Ildar Abdrazakov. Podle agentury AFP není jasné, zda spolu tyto události souvisí.

Sergej Polunin se narodil roku 1989 na Ukrajině. Od čtyř do osmi let trénoval balet na tamní akademii, následující čtyři roky navštěvoval Státní choreografický institut v Kyjevě. Od 13 let žil ve Velké Británii, v 19 letech se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně, ve 23 letech jeho uměleckým šéfem.

V roce 2012 překvapil taneční svět, když oznámil, že končí, protože se chce věnovat herectví. Později se ale přesunul do Ruska a tančí dál.

V Česku tanečník poprvé vystoupil roku 2017, kdy v pražském Národním divadle zatančil a představil film líčící jeho vzestup a pád Dancer. Dva roky nato s projektem Satori pětkrát po sobě vyprodal Forum Karlín uzpůsobené na menší kapacitu sálu. Znovu se pak vrátil se čtyřicetiminutovým sólem inspirovaným slavným tanečníkem a choreografem Václavem Nižinským nazvaným Up, Close & Personal.

Z posledního plánovaného účinkování Sergeje Polunina v Kroměříži roku 2022, tedy už po začátku ruské invaze na Ukrajinu, sešlo právě kvůli sympatiím k Vladimiru Putinovi. Umělec měl vystoupit v kroměřížské Podzámecké zahradě, již spravuje olomoucké arcibiskupství. "Požadovali jsme umělcovo stanovisko k situaci na Ukrajině, toto vyjádření jsme neobdrželi a s pořadatelskou agenturou jsme se dohodli na neuskutečnění a zrušení koncertu," sdělil tehdy mluvčí arcibiskupství.

Video: Drogy byly plýtvání časem, tetování nepočítám, tanečníci nemají peníze ani svobodu, říká Polunin (7. 5. 2017)