Zpěvákovi i kytaristovi bude 75 let. Přesto Scorpions v Brně nepůsobili unaveně

Staré hity i novější songy zahrála slavná německá hardrocková kapela Scorpions tuto středu pro tisíce fanoušků v Brně. Publikum začalo bouřit, jakmile pětici muzikantů spatřilo. Ta jej naladila songem Gas in the Tank, zveřejněným teprve loni.

Následovaly písně Make it Real a The Zoo, obě z alba Animal Magnetism vydaného roku 1980. Ta druhá obsahovala dlouhou instrumentální vložku pro čtyři elektrické kytary.

Koncert se konal ve Winning Group areně, dříve známé jako DRFG arena. Stejně jako na předešlých štacích současného turné sestava uvedla i svůj patrně největší hit: skladbu s hvízdaným motivem Wind of Change z roku 1990, kterou od loňska věnuje Ukrajině čelící ruské invazi. Song, jenž na YouTube nedávno překročil hranici jedné miliardy zhlédnutí, byl svého času s nadsázkou označován za soundtrack konce studené války. Vznikl poté, co kapela v srpnu 1989, na vrcholu perestrojky, koncertovala v Moskvě.

"Ahoj Brno, jak se máš?" zakřičel tuto středu po druhé skladbě večera zpěvák Klaus Meine, oblečený v nepostradatelné čepici. Se spoluhráči přivezl velkolepou světelnou a obrazovou show, na kterou se přišlo podívat odhadem 10 tisíc diváků.

V publiku se objevili především starší fanoušci včetně vrstevníků muzikantů, často se však mezi nimi vyskytovali i výrazně mladší posluchači. Na pódiu stanul též kytarista Rudolf Schenker, jenž skupinu zakládal jako žákovský soubor už v roce 1965 a coby profesionální kapelu o čtyři roky později v Hannoveru.

Zpěvákovi Meinemu, který do formace přišel začátkem 70. let, je dnes 75 let, Schenker oslaví pětasedmdesátiny za několik měsíců. Navzdory pokročilému věku jejich výkon a aranžmá fanoušky od začátku strhly. Dav si muziku užíval.

Přestože hudebníci se s fanoušky loučili už před deseti lety a předpokládali, že dál koncertovat nebudou, nakonec jim to nedalo. V rámci současné šňůry nazvané Rock Believer objíždějí svět. Minulý pátek byli v Curychu, v pondělí pokračovali do Mnichova. Turné letos začali v dubnu, kdy objížděli Jižní Ameriku. Loni na podzim křižovali USA, už předtím byli v Praze.

Scorpions hrají hard rock a heavy metal. Zpívají anglicky, proto vždy měli fanoušky také mimo Německo. Jejich zvláštní disciplínou jsou rockové balady. Za více než půl století trvající kariéru prodali 120 milionů nosičů a odehráli přes 5000 koncertů. Album, které nese stejný název jako současná šňůra, tedy Rock Believer, vydali loni.

Scorpions po pádu železné opony opakovaně jezdí také do Česka. V brněnské Winning Group areně, tehdy známé jako Rondo, se prvně představili roku 2004.