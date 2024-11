Sametovější a něžnější. Brněnská kapela Květy pokřtí svou desátou desku

Deset písní tvoří desátou řadovou desku brněnské skupiny Květy. Melancholickou atmosféru na ní střídá nadhled a humor. Je to výpověď o místě a okamžiku, kdy nahrávka vznikala, a časová konzerva životního období, říká kytarista a zpěvák Martin Kyšperský, hlavní autor repertoáru kapely.

Deska, která vyšla u firmy Polí5, se jmenuje 41 minut. Název odkazuje ke stopáži a zároveň vyjadřuje časový nárok, který v těkavé a uspěchané době vznáší na posluchače.

Květy existují od začátku tisíciletí, opakovaně měnily sestavu i hudební výraz. Navazují na brněnskou alternativní scénu, od jejího dědictví se však už podle Martina Kyšperského odpoutaly. Jdou vlastní cestou a inspiraci čerpají ze širších zdrojů.

Momentálně formaci kromě frontmana tvoří bubeník Aleš Pilgr, baskytarista a klávesista Jiří Habarta a všestranný hudebník Ondřej Kyas.

Novinku produkoval Habarta, který jinak působí ve skupině Ghost of You. "Díky němu zní jinak, je to sametovější, plastičtější, něžnější nahrávka. Směřuje vlastně k experimentálnímu popu. Předchozí deska byla rockovější," uvedl Kyšperský, který je opět autorem textů. Některé působí nostalgicky, vzpomínkově, jiné zachycují všední okamžiky, třeba kancelářský život nebo pozorování nutrie u řeky. Nechybí však ani skladba Padre Pio pojmenovaná po italském knězi a světci, jenž žil v letech 1887 až 1968.

Dohromady texty utvářejí ucelenější výpověď. "Je to vlastně o tom, jak se žije chlápkovi v Brně, kterému je 44 let a žije svůj životní sen. Má kapelu, kterou vždycky chtěl mít, vlastně nikdy nic jiného nechtěl, ale když se to splnilo, tak si ještě říká: Je to fakt všechno? Taky jde o to, jak vypadá svět kolem mě a co jsem z něj schopen pochopit a co třeba jen procítit," uvažuje Kyšperský.

Květy nahrávku pokřtí 18. prosince v pražském Paláci Akropolis a den nato v brněnské Staré pekárně.

O vydání nějaké výběrové nebo bilanční desky zatím kapela neuvažuje, fanoušci si mohou svůj "best of" výběr vytvořit na libovolné streamovací platformě. "Stálo by za to zkusit některé starší písničky zaranžovat jinak. Třeba s malým klasickým tělesem. Ale je to poměrně náročné, tak nevíme, kdy se nám to povede," připouští Kyšperský.

Ten v posledních letech dostal několik výrazných příležitostí také jako herec, například v seriálu Trpaslík nebo filmu Marťanské lodě po boku Elišky Křenkové. "Herectví se věnuji, jenom když mě o to někdo požádá, nechodil jsem nikdy na žádné konkurzy," vysvětluje. Přesto je na obzoru další role v připravovaném projektu režiséra Bohdana Slámy.

Kromě Květů v poslední době Kyšperský pracoval na desce písničkářky Martiny Trchové nazvané 90 % štěstí. Aktuálně pomáhá na svět debutovému albu zpěvačky Lenky Konkoľové, která působí pod uměleckým jménem Elka. Vystupuje s Annou Beatou Háblovou, píše scénickou hudbu, naposledy třeba pro Divadlo Na zábradlí nebo brněnské Divadlo Feste.

Pomáhal také s produkcí dlouhohrající desky s písněmi předčasně zemřelého skladatele Jiřího Bulise, která vyšla letos pod názvem Slunce na peřinách. "Jsme příjemně překvapení, jaký to má ohlas. Vyšel také zpěvník, který je už vyprodaný. Je fajn vracet tyto krásné věci zpátky do hry," uzavírá Martin Kyšperský.

Video: Singl Padre Pio z nové desky Květů