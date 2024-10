Inspirováno mateřstvím i ztrátami. Písničkářka Trchová po letech vydala album

Pocity spojené s dvojnásobným mateřstvím i rodinnými ztrátami zachycuje písničkářka Martina Trchová na novém albu nazvaném 90 % štěstí. Na své první desce po osmileté pauze si všímá třeba také detailů každodenního městského života.

Nahrávka obsahuje 11 autorských skladeb, kromě CD je dostupná na vinylu. Vydala ji firma Indies Scope. Vznikla ve spolupráci s hudebníkem Martinem Kyšperským z kapely Květy, který k natáčení přizval jazzového bubeníka Martina Nováka, violoncellistku Alžbětu Rolečkovou nebo trumpetistu Christoffera Strandha.

"Aranžérsky pronikly do písniček i různé elektronické zvuky a témata se od posledního alba značně proměnila," říká Trchová. Novinku označuje za "intimní desku inspirovanou mateřstvím, ale i ztrátami v rodině". Zatímco na té předchozí více hledala, nyní už podle svých slov častěji cosi nachází.

Martina Trchová se na hudební scéně pohybuje od začátku milénia. Debutovala roku 2005 albem Čerstvě natřeno, o pět let později následoval titul Takhle ve mně vyjou vlci. V roce 2016 vydala Holobyt, který získal cenu Anděl v kategorii Folk a country.

"Těch osm let přineslo do mého života mnoho změn v podobě přesunu do Brna, rozpuštění pražské kapely a příchodu dvou dcer. Potřebovala jsem čas si vše prožít, obtisknout do písní a zároveň jsem toužila přijít také s trochu jiným zvukem, než na jaký byli mí posluchači zvyklí," popisuje umělkyně.

Album pokřtí 11. listopadu v brněnském Kabinetu múz a dva dny nato v pražské Čítárně Unijazzu. V Brně bude kmotrou desky violoncellistka Dorota Barová, v Praze pak básnířka Anna Beata Háblová.

Video: Singl Slova z nového alba Martiny Trchové