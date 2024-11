Bookerovu cenu získal britský román o astronautech na vesmírné stanici

O pobytu astronautů na Mezinárodní vesmírné stanici vypráví novela Orbital, za kterou toto úterý večer anglická spisovatelka Samantha Harvey získala prestižní literární Bookerovu cenu za beletrii.

Kniha líčí 24 hodin na palubě vesmírné stanice. Vedle běžných úkolů a povinností šestice astronautů, dvou mužů a čtyř žen, sleduje také jejich úvahy. "Dívat se na Zemi z vesmíru je podobné, jako když se dítě poprvé podívá do zrcadla a uvědomí si, že vidí samo sebe. To, co děláme Zemi, děláme sami sobě," cituje agentura AP autorku, která v rámci příprav četla svědectví skutečných astronautů nebo pozorovala záběry z kamer umístěných na Mezinárodní vesmírné stanici.

Svůj pátý román začala devětačtyřicetiletá Samantha Harvey, z jejíchž děl zatím žádné nevyšlo v českém překladu, psát v době zákazu vycházení za pandemie koronaviru. Označuje ho za "vesmírnou pastorálu". Pastorála je literární či hudební útvar námětově čerpající z venkovského života.

Spisovatelka uvádí, že projekt v jednu chvíli málem vzdala. "Říkala jsem si: proč by si proboha chtěl někdo číst o vesmíru od ženy, která o něm píše od svého stolu ve Wiltshiru a představuje si, jaké to asi je, když jiní lidé tam skutečně byli? Ztrácela jsem z toho nervy, říkala jsem si, že nemám nárok na to, abych tuhle knihu psala," řekla. Rukopis později dala přečíst například bývalému britskému astronautovi Timu Peakovi, který v roce 2015 strávil půl roku na Mezinárodní vesmírné stanici. Knihu prý pochválil.

Podle deníku Guardian je Orbital čítající pouhých 136 stran druhá nejkratší kniha, která kdy získala Bookerovu cenu. S tou je spojená odměna 50 tisíc liber, v přepočtu asi 1,5 milionu korun. Samantha Harvey ji získala jako první Angličanka od roku 2019. Porazila pět finalistů z Kanady, Spojených států, Austrálie a Nizozemska, které porota vybrala ze 156 románů zaslaných nakladateli.

Bookerova cena je udělována od roku 1969, získat ji mohou anglicky psané romány vydané ve Spojeném království a Irsku. Mezi předchozí držitele patří mimo jiné Salman Rushdie, Ian McEwan nebo Margaret Atwood.