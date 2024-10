Americká kapela hraje tvrdé písně s českými názvy. Jste součástí našeho světa, říká

Minimalistická sestava, maximalistický zvuk. Pod názvem Russian Circles se neskrývají Rusové, nýbrž trojice Američanů hrající tvrdou hudbu včetně skladeb nazvaných českými jmény jako Vlastimil, Mládek nebo Vorel. Úspěšná instrumentální skupina už vystoupila třeba na festivalu Brutal Assault. Nadcházející sobotu 12. října se představí v pražském prostoru Archa+.

Russian circle není ruské kolo ani spolek přátel ruské kultury, nýbrž rozcvička bruslení při tréninku ledního hokeje. Zakládající členové formace, kytarista Mike Sullivan a bubeník Dave Turncrantz, vyrůstali ve městě St. Louis a jako fanoušci zdejšího týmu Blues od dětství sportovali na ledě.

Blues ani hokej dnes nehrají, ledový chlad, hrubost a tvrdou sílu ale uplatňují ve své tvorbě označované termínem post-metal. Spolu s baskytaristou Brianem Cookem na koncertech staví mohutné hlukové katedrály, které pak v rámci několika taktů kompletně rozbourají a následně zase znovu vybudují.

Jejich kompozice až na vzácné výjimky neobsahují text ani zpěv. Často se jmenují podle míst a lidí, k nimž mají hudebníci blízko. Název většinou nadhodí ve zkušebně coby dočasné označení shluku abstraktních tónů. Stejně to udělali v případě skladby Harper Lewis, podle serveru Setlist.fm jejich naživo nejhranější.

"Harper Lewis je syn kamaráda Davida, našeho bývalého agenta," vysvětluje basista kapely Brian Cook v rozhovoru pro Aktuálně.cz vznik kompozice. "Pojmenovali jsme ji krátce poté, co se Harper narodil. Nemyslím, že jsme nad tím moc lavírovali. Dnes je Harperovi 17 let, což mi přijde naprosto bizarní," poznamenává sedmačtyřicetiletý Cook. V době Lewisova narození začala i nová éra chicagských Russian Circles. Skladba vyšla na jejich druhém albu Station, kde původního basistu tohoto trojcípého stroje na hřmot nahradil právě Brian Cook.

Punk na Havaji

Hudbu začal intenzivně vnímat jako dítě na Havaji. Rodiče tam sloužili na americké vojenské základně. Asi od sedmi let si Brian Cook kupoval kazety, měl rád The Cure a Depeche Mode. Líbilo se mu, že znějí jinak než hvězdy tehdejších hitparád. Brzy ale začal objevovat punk.

"Propadl jsem skateboardingu, hltal magazíny jako Thrasher a sjížděl skejtová videa, v nichž hrál punk," vzpomíná. Všiml si, že zatímco většina rádiových hitů po opotřebování mizí v nenávratnu, "kapely jako Minor Threat nebo Dead Kennedys měly deset let po rozpadu a lidi si pořád kupovali jejich desky jako něco posvátného". Minor Threat existovali začátkem 80. let, Dead Kennedys se později opět dali dohromady bez frontmana.

Na Havaji si mladík mohl punkovou scénu maximálně tak představovat při poslechu walkmana. Až když se s rodiči coby patnáctiletý přestěhoval na další základnu, tentokrát do maloměsta Tacoma nedaleko Seattlu, ocitl se "ve světě klubů, kapel a fanzinů" neboli amatérských hudebních časopisů. Za zjevení považoval třeba tamní alternativní rockery Seaweed.

"Poslouchal jsem je už na Havaji a najednou jsem bydlel ve stejném městě. Rockové hvězdy bývají vzdálené a nepřístupné. Já ale viděl Seaweed na pódiu, sotva se zrovna vrátili z asijského turné. A mně došlo, že když to dokázali oni, já můžu taky," vzpomíná Cook.

Na začátku 90. let stál u zrodu Botch hrajících komplikovaný mathcore, na přelomu milénia pokračoval v These Arms Are Snakes, označovaných nálepkou post-hardcore. Oba soubory se na tamní kytarové scéně těšily respektu a myšlenkově navazovaly na filozofii "do it yourself" neboli udělej si sám, jíž razil hardcore punk z 80. let minulého století.

Když pak roku 2008 vyjel Cook poprvé na koncertní šňůru s Russian Circles, stalo se cosi zvláštního. "Byla o poznání lepší než všechna turné, která jsem do té doby zažil. Říkal jsem si: ty jo, tak tahle instrumentální kapela je z nějakého důvodu populárnější než všechno, co jsem doteď dělal," líčí.

Vysvětluje si to tak, že Russian Circles se ocitli ve správný čas na správném místě. S novým miléniem začalo uvadat vzrušení z testosteronových skupin v čele s ukřičenými zpěváky. Publikum stárlo, tříbilo si vkus a bylo připravené na "dospělejší" hudbu. Russian Circles nedisponovali ani silnými slogany, ani charismatickou tváří za mikrofonem, zato zaujali intenzitou projevu.

Singl Gnosis ze stejnojmenného nejnovějšího alba Russian Circles. Foto: Christoph Eisenmenger | Video: Sargent House

Česká stopa

Jejich přirozeným prostředím jsou kluby. V Česku dosud odehráli asi tucet koncertů včetně několika vyprodaných v pražském Lucerna Music Baru.

Před dvěma lety ale hudebníci nahlédli do vrchních pater kytarového showbyznysu, když absolvovali několik vystoupení se slavnými kapelami Korn a System of a Down.

"Abych byl úplně upřímný, pozvánka přišla v mailu s předmětem, ve kterém stálo System of a Down, Korn a Faith No More," vybavuje si Cook, kterého zaujali poslední jmenovaní. "Když mi bylo 13, Faith No More byli všechno. Rádia hrála jejich skladby jako Epic a Falling to Pieces, byla to úplně nová hudba. Nikdo na světě nezní jako Faith No More. Právě oni mě z velké části uvedli do tvrdé hudby," vysvětluje.

Faith No More nakonec kvůli onemocnění společné koncerty odřekli. Russian Circles už v projektu ale zůstali, a tak v únoru 2022 předstoupili v Los Angeles před zhruba deset tisíc lidí, kteří o nich do té doby povětšinou neslyšeli. "Došlo nám, že když se to někomu nebude líbit, nic se nestane. Protože my na tuhle tuhle úroveň popularity nemíříme," komentuje to basista.

Za zásadní zlom v životě kapely považuje okamžik, kdy si uvědomil, že posluchači v prvních řadách znají jejich písně. "Vídám tam hodně lidí, kteří v přechodech bubnují do vzduchu," odpovídá, jak fanoušci projevují znalost repertoáru, který nelze zpívat.

Russian Circles svá vystoupení koncipují jako bezbřehý proud, v němž jedna skladba plynule přechází v druhou. "Když se ozve potlesk v okamžiku, kdy píseň opravdu končí, říkám si: aha, tihle vědí," zmiňuje hudebník.

Češi je naposledy slyšeli na loňském ročníku festivalu Brutal Assault, kde Američany kolem jedné hodiny ranní sledovalo pár stovek lidí. Jejich nejsilnější disciplínou však zůstávají kluby. "Chtěl, bych, aby se lidi na těch 75 minut ve zvuku absolutně ztratili," vysvětluje Cook.

Skladbu Vorel nazvali Russian Circles po českém tour managerovi. Foto: Christoph Eisenmenger | Video: Sargent House

Vedle Harpera Lewise patří mezi jejich nejhranější skladby ty nazvané Vorel, Vlastimil nebo Mládek. Česká stopa v Russian Circles sahá až do roku 1999, kdy Cook spolu s Botch absolvoval evropské turné po boku českých LVMEN. V nich hrál na basu Miroslav Švec přezdívaný Čepic, nynější spolumajitel firmy Nomads of Prague, jež zahraničním kapelám pronajímá nástrojovou technikou.

"Většina aparatury, kterou jsme s sebou vláčeli, byl naprostý šrot. Čepic nám řekl, že až pojedeme příště do Evropy, máme mu zavolat a on nám zajistí kvalitní vybavení. Takže Russian Circles plánovali první evropské turné už automaticky s Nomads of Prague," zmiňuje Brian Cook.

Skladba Mládek se jmenuje po tour managerovi Tomáši Mládkovi. Píseň Vladislav inspirovala historka o Mládkově příbuzném, Vorel je další řidič "pražských nomádů".

Se všemi jmenovanými se kapela přátelí nejen na turné. "Česko je součástí světa Russian Circles. V Praze pokaždé zůstaneme den nebo dva, protože máme pocit, že jsme doma, i když jsme od domova daleko," uzavírá Brian Cook.