Na Rock for People zahrál Keanu Reeves na basu, Stach zpovídal zpěváka Offspring

Hollywoodský herec Keanu Reeves, známý jako Neo ze sci-fi série Matrix, byl hvězdou pátečního třetího dne festivalu Rock for People. V královéhradeckém areálu Park 360 se představil jako baskytarista vypravěčské rockové kapely Dogstar. Uvedl s ní skladby z loňského alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Nevšední zážitek návštěvníkům festivalu připravila Česká televize. Na ČT art scéně natočila speciální vydání pořadu Hyde Park Civilizace, v němž moderátor Daniel Stach vyzpovídal frontmana skupiny The Offspring, jinak také doktora v oboru molekulární biologie Dextera Hollanda. The Offspring byli hvězdami čtvrtečního programu.

"Dexter popsal, jak přemýšlí, když skládá písně, a také jak mu v tom pomáhá matematika," uvedl Stach. "Dokonce základ legendární písně Come Out and Play vznikl, když pracoval v laboratoři s baňkami, které byly pořád horké. Tak ho napadlo: You gotta keep 'em separated, musíš je držet dál od sebe," zmiňuje moderátor úvodní slova songu, kterým The Offspring zahájili vystoupení na Rock for People.

Dr. Dexter Holland: “Takový rozhovor jsem ještě nikdy nezažil.”



Byli jste skvělí! A Dexter taky! Moc děkuju!



Máme natočeno a to s parádním publikem na @rockforpeople (Y) Uvidíte v @hpcivilizace :) pic.twitter.com/ysTLfFwnj5 — Daniel Stach (@DanielStach) June 13, 2024

V pátek se na festivalu dále představili rockeři z anglického Sheffieldu Bring Me The Horizon s charismatickým frontmanem Oliverem Sykesem. Do Česka se vrátili rok po koncertu ve sportovní hale na pražském Výstavišti. Kapela nazvaná podle hlášky z filmu Piráti z Karibiku nabídla v Hradci Králové vizuální i zvukovou show na pódiu upraveném do podoby gotického kostela. Začala skladbami Darkside a Empire, rozloučila se jedním ze svých největších hitů Throne.

Zejména mladší posluchači sledovali podvečerní koncert kanadské zpěvačky Avril Lavigne, která do setu zařadila také hity Complicated a Sk8er Boi i další písně z desky Let Go vydané roku 2002.

Páteční program otevřela česko-arménská zpěvačka Pam Rabbit, která zaujala debutovým albem I Love The Internet. Získala za něj cenu Anděl pro nejlepší sólovou interpretku.

Totéž ocenění, avšak pro nejlepší skupinu, si odnesli J.A.R. I ti se představili v pátek na Rock for People.

Hudební rozmanitost festivalu dokázalo vystoupení hasičského souboru Božejáci, který hraje svižnou jihočeskou a moravskou dechovku.

Nečekaným hostem Rock for People se odpoledne stala Ewa Farna. Na festival přijela uvést videoklip k titulní písni z filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla. Farna je s dvorním spolupracovníkem Janem Vávrou autorkou textu a spolu s Lukášem Chromkem a Matějem Turcerem také složila hudbu.

Skladba měla premiéru v pátek ráno na Spotify. V éteru zazněla symbolicky poprvé z vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Dobové drama z konce 60. let minulého století inspiroval skutečný příběh skupiny korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodlání přinášet nezávislé zprávy.

Film Vlny bude mít premiéru na karlovarském festivalu, kina ho začnou promítat 15. srpna.

