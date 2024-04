Druhý díl sci-fi Rebel Moon je slabý, tvrdí kritici. Epickou akční scénu ale chválí

Až druhý díl dobrodružné sci-fi ságy Rebel Moon, který lze od pátku vidět na českém Netflixu, naplňuje vizi, s níž tento svět vymýšlel americký režisér Zack Snyder. "Od začátku bylo jasné, že to bude jako půlka filmu. Cílem bylo dostat k divákům oba díly tak, aby si je mohli pustit společně a zažít ten příběh celý," říká.

První díl měl na Netflixu premiéru v prosinci. V nynějším pokračování se hrdinka Kora hraná Sofií Boutellou a její skupina rebelských válečníků spojuje s obyvateli mírumilovného farmářského měsíce Veldt, aby společně odrazili útok tyranského impéria zvaného Mateřský svět. To vede nelítostný, ze záhrobí se navrátivší Atticus Noble v podání Eda Skreina.

Také ve druhém dílu znovu účinkují Djimon Hounsou jako někdejší generál impéria Titus nebo Doona Bae v roli vesmírné šermířky Nemesis, zatímco hlas robotovi Jimmymu znovu propůjčil Anthony Hopkins. Novinka se však pouští hlouběji do minulosti, aby divákům osvětlila, proč se protagonisté rozhodli zúčastnit povstání. "Je tam mnohem více akce a jdeme do mnohem větší hloubky, abyste pochopili, co mají postavy za sebou a proč bojují," shrnula na premiéře Sofia Boutella.

Osmapadesátiletý Snyder je znám jako autor filmů 300: Bitva u Thermopyl, Strážci - Watchmen nebo Muž z oceli. Dvojdílný Rebel Moon napsal, režíroval, produkoval a ještě stál za kamerou. Už teď avizuje, že v srpnu zveřejní jeho režisérský sestřih. A naznačuje, že tímto způsobem se scenáristy Kurtem Johnstadem a Shayem Hattenem rozvinou příběh ještě dál.

"Normálně dělám režisérské sestřihy v reakci na verzi, kterou jsem byl donucený poslat do kin. Tyhle dva režisérské sestřihy jsme ale od začátku zamýšleli jako samostatný projekt," vysvětluje. "Natočili jsme kvůli nim fůru dalších scén a fakt nás to bavilo. Akorát to tím pádem byla práce obnášející ne dva, ale čtyři filmy," uzavírá Zack Snyder.

Podle časopisu Variety.com bohužel také novinka působí stejně odvozeně jako první díl, který se inspiroval Hvězdnými válkami, Pánem prstenů, Sedmi samuraji, Šíleným Maxem nebo Strážci galaxie. Pokud ho divák nebral vážně a zkonzumoval ho podobně jako jídlo z fastfoodu, mohl si ho užít.

Totéž se o druhém díle podle webu už úplně říct nedá. Většina scén jen oddaluje nevyhnutelné velké akční finále a ani pokus více představit postavy nemění nic na tom, že dál připomínají spíš akční figurky na hraní než lidi z masa a krve. Dohromady sice příběh trvá čtyři hodiny, mohl být ale klidně poloviční a epického na něm moc není.

Na druhou stranu závěrečných 45 minut akčních scén, které se odehrávají střídavě na palubě mateřské lodi impéria a střídavě na zemi, podle webu člověka oslní. Snyderova režie v těchto pasážích připomíná výkony Jamese Camerona, když v 80. letech točil filmy jako Terminátor nebo Vetřelci, tvrdí Variety.com.

Také podle deníku New York Times je scénář příšerný a film neobsahuje jediný dialog, který by působil autenticky, přesto závěrečná akční scéna stojí za vidění a pompa, s jakou Snyder velkolepý střet zinscenoval, zaslouží obdiv. Britský list Guardian zklamaně dodává, že zatímco v prvním díle alespoň hrdinové cestovali z jedné planety na druhé, tady se většina děje odehrává na jednom místě. I anglický list však uhranula závěrečná bitva, kterou přirovnává k přebujelým raným digitálním filmům ze začátku tisíciletí jako druhé epizodě Hvězdných válek: Klony útočí nebo vrcholu trilogie The Matrix Revolutions.