"Všechno, co pravice nechápe na umění." Film o Reaganovi ostře rozdělil Američany

Ne vždy se filmoví kritici shodnou s diváky. Málokdy ale mezi jejich názory bývá tak hluboký rozdíl jako v případě nového hraného filmu o Ronaldu Reaganovi. Amerického prezidenta, jehož vláda v letech 1981 až 1989 přispěla k rozpadu Sovětského svazu a konci studené války, hraje sedmdesátiletý Dennis Quaid.

Jak píše agentura AFP, pochvalně vyznívající životopisný snímek začala kina v USA promítat minulý týden, tedy jen několik měsíců před prezidentskými volbami. Zatímco průměrné skóre kritiků na webu Rottentomatoes.com se pohybuje okolo 20 procent, divácké hodnocení dosahuje až 98 procent.

Profesionální kritici filmu vyčítají, že je neohrabaný a příliš jednostranný. Například časopis Rolling Stone svou recenzi opatřil titulkem "Film o Reaganovi je všechno, co pravice nechápe na umění". Fanoušci zase mají za zlé kritikům, že jsou elitářští a kvůli svým sympatiím k Demokratické straně nedokážou přiznat kvality povznášejícímu a vlasteneckému portrétu politika za Republikánskou stranu.

"Politické rozdělení společnosti to určitě zkresluje," přitakává režisér snímku Sean McNamara. Když pročítal recenze, nabyl dojmu, že místy víc kritiky míří na samotného Reagana než jeho film.

Distributor už s tím ale začal pracovat. Jedna z posledních tiskových zpráv dílo propaguje jako "film, který v novodobé hollywoodské historii způsobil největší rozkol mezi kritiky a veřejností". Moderátorka Megyn Kelly napsala na sociální síti X, že "levicoví kritici se už zase pokusili zadupat nějaký film do země, ale americký lid neposlechl". A konzervativní herec Kevin Sorbo, jenž ve snímku účinkuje, rovnou zve diváky do kina se slovy "tenhle film budou levičáci nenávidět".

Paralely se nabízejí

Fakt, že snímek měl premiéru nedlouho před prezidentskými volbami, k němu podle agentury AFP přitahuje pozornost. Zaznamenal také slušný komerční ohlas. Film s rozpočtem 25 milionů dolarů, což je v přepočtu 564 milionů korun, za první dva víkendy v USA a Kanadě utržil 18,5 milionu dolarů, tedy okolo 418,5 milionu korun. Pokud by se mu podařilo uspět také na některých zahraničních trzích, mohl by tvůrcům slušně vydělat.

Například analytik návštěvnosti kin David A. Gross tržby označuje za velmi dobré vzhledem k žánru - politické životopisné filmy málokdy dosahují závratných cifer.

Zájem nedávným vyjádřením přiživili také představitel hlavní role Dennis Quaid a Jon Voight, jenž hraje fiktivního bývalého špiona ze sovětské tajné služby KGB. Společně oznámili, že Facebook opakovaně cenzuruje reklamy na film o Reaganovi.

Firma Meta, jež tuto sociální síť vlastní, kauzu přezkoumala a přiznala, že její algoritmus skutečně omylem vyhodnotil "několik" reklam na tento snímek jako předvolební inzerci, a proto jim omezil dosah. Od té doby už Meta všem reklamám dosah vrátila, tvrdí firma.

Životopis byl natočen na motivy knihy nazvané The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism, kterou v roce 2006 napsal Paul Kengor, americký profesor politické vědy na pensylvánské křesťanské univerzitě Grove City College.

Film vypráví život 40. amerického prezidenta od dětství přes období, kdy byl úspěšným hollywoodským hercem, až po jeho politickou dráhu.

1:19 Film Reagan zatím nemá českého distributora. | Video: Rawhide Pictures

Amerika bývala vlídnější

Že se snímek dostal do kin tak krátce před volbami, označuje režisér spíš za shodu náhod. Na projektu začal pracovat v roce 2010, konečně ho natočil o deset let později, avšak postprodukci zdržely pandemie koronaviru nebo loňská stávka hollywoodských scenáristů a herců.

"Kdybyste ten film viděli v nevolebním roce, myslím, že byste víc vnímali jeho filmovou stránku. Teď na to lidi chodí do kina a napadají je různé paralely," říká režisér.

Jedna taková se nabízí hned na začátku - příběh začíná pokusem o atentát na Reagana z března 1981, jen dva měsíce po zvolení do funkce. Mnohým divákům scéna evokuje střelbu na republikánského kandidáta Donalda Trumpa z letošního července.

V jiných okamžicích Ronald Reagan čelí univerzitním protestům nebo se v předvolební debatě s demokratickým kandidátem Walterem Mondalem dotkne otázky, zda na funkci není příliš starý. "Paralely k tomuhle všemu najdeme v posledních měsících. Samotného mě trochu děsí, kolik těch podobností je," připouští režisér.

Ten má dosud na kontě spíše filmy s křesťanskou tematikou, a tak je na poměrně odmítavé reakce v tisku zvyklý. Přesto ho míra kritičnosti zaskočila. Podle něj ilustruje, jak hluboce jsou současné USA rozdělené. "Za Reaganovy vlády to samozřejmě také umělo být pěkně jedovaté, ale Amerika byla vlídnější, laskavější zemí, kde lidé sice měli různé politické názory, ale pořád se byli schopní sejít na drink nebo u barbecue," říká McNamara.

Z ohlasů má dojem, že na film kladně reagují zejména pamětníci. "Protože vidí, co tehdy v Americe bylo možné a dnes už není," myslí si.

Ronald Reagan zemřel v roce 2004, bylo mu 93 let. Kdyby ještě žil, podle režiséra by se snažil hledat zlatou střední cestu. "Vždycky uměl skvěle komunikovat. Myslím, že kdyby to tady dneska viděl, mrzelo by ho, jak málo se snažíme hledat kompromisy," uvažuje Sean McNamara nad současnou atmosférou v USA.

Reakce tisku

Kritici filmu vyčítají leccos. Podle deníku New York Times například tvůrci přisuzují americkému státníkovi až příliš velké zásluhy na pádu Sovětského svazu. Dobové scény ze 30. až 50. let minulého století zase "vypadají, jako kdyby kameraman těsně před začátkem natáčení narazil na výprodej difuzních filtrů" změkčujících obraz.

List Wall Street Journal se domnívá, že snímek je určen výhradně Reaganovým stoupencům. Bývalého špiona KGB hraje Jon Voight "na hraně komedie" a vyprávění zoufale trpí nedostatkem kreativity.

"Režisérovi se opravdu povedla jediná věc, když jedinou scénou se třemi mrtvolami vystihne pohřby tří sovětských vůdců krátce za sebou v letech 1982, 1984 a 1985. Reagan nad tím kroutí hlavou a ptá se: 'Jak s nimi mám začít mluvit, když furt umírají?'" cituje deník, podle nějž si politik Reaganova významu přesto zasloužil lepší film.

Časopis Forbes.com upozorňuje, že zatímco snímek o Reaganovi chválí američtí republikáni, příští měsíc budou mít "svůj" film i příznivci Demokratické strany.

Krátce před prezidentskými volbami v USA začnou tamní kina promítat hrané drama The Apprentice, v němž Sebastian Stan ztvárnil mladého Donalda Trumpa. Ten už novinku, v níž jeho postava mimo jiné znásilní manželku, zkritizoval a oznámil, že tvůrce zažaluje.