Právě byli nominovaní na Grammy. Queens of the Stone Age zahrají na Colours

Po šesti letech se do Česka vrátí americká rocková kapela Queens of the Stone Age. Vystoupí na festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 17. do 20. července příštího roku v Dolních Vítkovicích. Už dříve pořadatelé zveřejnili, že přijede také britský zpěvák Sam Smith.

Queens of the Stone Age vedení zpěvákem a kytaristou Joshem Hommem existují od roku 1996, minulý týden byli nominovaní na dvě Grammy v kategoriích nejlepší rocková skladba a nejlepší rockové album. Uspět mohou s červnovou nahrávkou nazvanou In Times New Roman, respektive singlem Emotion Sickness. "V minulosti se v kapele vystřídala řada světově známých muzikantů, například legendární bubeník Joey Castillo, zpěvák Mark Lanegan nebo bubeník kapely Nirvana a frontman Foo Fighters Dave Grohl," připomíná mluvčí festivalu Jindřich Vaněk. Související S pěti cenami Grammy. Jednou z hvězd Colours of Ostrava bude Sam Smith Podle něj kalifornská formace nekompromisně rozvrací hranice rocku. "Po turbulentním období se kapela navrátila ke svým kořenům, odhodila lesk předešlých alb a oprášila surově autentický zvuk," uvedl mluvčí. Neustále se vyvíjející sestava prolíná své kytarové riffy dávkou blues či elektroniky, která nezřídka temným textům dodává melancholickou barvu. "Dvě nominace na Grammy v letošním roce jsou jasným důkazem, že Queens of The Stone Age je špička současného rocku. Program příštích Colours bude neskutečně pestrý a skvěle obsazený," doplňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová. Queens of the Stone Age mají nyní na kontě dohromady devět nominací na Grammy, ještě žádnou ale neproměnili. Pravidelně vystupují na předních světových festivalech včetně americké Coachaelly či anglického Glastonbury. V Česku zatím hráli čtyřikrát, poprvé roku 2005 v pražském Roxy, naposledy v létě 2018 ve Foru Karlín. Organizátoři festivalu tuto středu zveřejnili také další programové body nadcházejícího ročníku. Na Colours of Ostrava kromě zpěváka Sama Smithe vystoupí britská multiinstrumentalistka, skladatelka a zpěvačka Bat for Lashes, s umělou inteligencí experimentující zpěvačka Sevdaliza či slavná německá elektronická skupina Tangerine Dream založená roku 1967. Dalším účinkujícím bude sedmičlenná nizozemská kapela Son Mieux. Představí se též trio Klangphonics, spojující elektronickou hudbu a živé nástroje v melodické techno. Čtyřdenní vstupenky lze koupit za 3790 korun, jednodenní za 2990 korun. Video: Singl z nového alba Queens of the Stone Age Za singl Emotion Sickness mohou Queens of the Stone Age získat cenu Grammy. Videoklip natočil a hraje v něm Liam Lynch. | Video: Matador Records

